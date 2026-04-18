Vietnam se centra en el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital

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Primer ministro de Vietnam se reúne con líderes empresas de EE.UU.
Vietnam refuerza su atractivo para empresas de EE.UU. al impulsar reformas y ampliar oportunidades en sectores estratégicos.
Vietnam apuesta por producción verde y cadenas estandarizadas para mejorar exportaciones de frutas y verduras en 2026
Frente a la presión de estándares cada vez más estrictos en los mercados nacionales e internacionales, la industria de frutas y verduras de Vietnam acelera su transición hacia un modelo de producción verde, seguro y sostenible. No se trata solo de cambiar los métodos de cultivo, sino de impulsar la estandarización de la cadena de valor y la construcción de marca para alcanzar los objetivos de crecimiento en 2026.
Aplican en Vietnam tecnología moderna en la prevención y lucha contra incendios forestales
La provincia survietnamita de Dong Thap cuenta con más de 7.740 hectáreas de superficie forestal. Los propietarios de los bosques han implementado activamente diversas medidas para prevenir y combatir los incendios forestales, entre las cuales se destaca el uso de tecnología y equipos modernos en la labor de inspección y monitoreo de los riesgos de incendio desde etapas tempranas y a distancia.
Provincia de Lam Dong intensifica la lucha contra la pesca ilegal
El Comité Popular de la provincia de Lam Dong ordenó a las agencias competentes intensificar los esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Actualidad: Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a China
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita de Estado a China del 14 al 17 de abril con el fin de profundizar las relaciones bilaterales a un nivel superior.
Líderes de Vietnam y China sostienen conversaciones en Beijing
Tras la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, con el más alto protocolo reservado a jefes de Estado, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.
Aldea de tejido de lino de Lung Tam: modelo de conservación del patrimonio cultural y bienestar social
En medio de la meseta de piedra de Dong Van, las mujeres de la etnia minoritaria Mong en la comuna de Lung Tam, provincia montañosa norvietnamita de Tuyen Quang, mantienen viva la tradición del tejido de lino, transformándola en productos culturales con valor artesanal y utilitario.
Vietnam inicia construcción de su primera línea ferroviaria de alta velocidad
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la provincia norteña de Quang Ninh la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh, el primer proyecto de este tipo con carácter interregional en el país.
Líder vietnamita se reúne con presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió con el titular del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, en Beijing, en el marco de su visita de Estado a China.
Generación eléctrica de Vietnam alcanza 76.860 millones de kWh en primer trimestre de 2026
En el primer trimestre de 2026, la producción eléctrica de Vietnam llegó a 76.860 millones de kWh, un 6,6% más interanual, con predominio de la generación a partir del carbón, seguida de la hidroeléctrica y las energías renovables.
Hanoi: Convertir el patrimonio en identidad y activo para el desarrollo
Hanoi es una ciudad patrimonial de Vietnam, al albergar 6.489 sitios de reliquias históricas y culturales, 1.793 patrimonios culturales intangibles, miles de aldeas de oficios artesanales y cientos de tesoros nacionales, conformando un acervo que refleja los valores invaluables de Thang Long y sus mil años de civilización.
Palacio An Dinh en Hue: una fusión de estilos arquitectónicos oriental y occidental
Construido en 1917, el Palacio An Dinh en la ciudad centrovietnamita de Hue originalmente contaba con diez edificaciones, de las cuales hoy solo tres se conservan casi intactas: la Puerta Principal, el pabellón Trung Lap y el edificio Khai Tuong. Este complejo arquitectónico irradia la majestuosidad de un castillo europeo en el corazón de la antigua capital Hue.
Jóvenes artistas vietnamitas aportan nueva vitalidad al teatro tradicional
El hat boi, teatro clásico vietnamita, fue durante décadas una de las formas escénicas más populares del país, especialmente en el sur entre los siglos XIX y XX. Sin embargo, hoy enfrenta desafíos para mantenerse vigente.
Vietnam y Eslovaquia establecen asociación estratégica
Vietnam y Eslovaquia impulsan sus relaciones hacia una Asociación Estratégica, fortaleciendo la cooperación política, económica y cultural con la visita oficial del primer ministro Robert Fico a Hanoi.
Despiertan potencial del turismo verde en el antiguo camino de piedra Pavie
El antiguo camino de piedra Pavie fue una importante ruta que conectaba el antiguo distrito de Phong Tho en la provincia vietnamita de Lai Chau con el antiguo distrito de Bat Xat en la provincia de Lao Cai. Esta vía fue diseñada y construida a principios del siglo XX.
Número de nuevas empresas aumenta un 57,8% en primer trimestre
En el primer trimestre de 2026, Vietnam registró más de 57.400 empresas nuevas, con un capital de casi 12 mil millones de dólares y una plantilla total de más de 167.500 empleados. Esto supone un aumento del 57,8% en el número de empresas, un 36,1% en el capital registrado y un 19,1% en la cantidad de empleados en comparación con el mismo período del año anterior.
Un viaje gastronómico a provincia sureña de An Giang a través del pastel Ka tum
Al llegar a la región de Bay Nui, en la provincia sureña de An Giang, los visitantes no solo quedan cautivados por la majestuosidad del paisaje natural, sino también por los valores únicos de su cultura gastronómica, entre los que destaca el pastel Ka tum.
Primer trimestre de 2026 - IPC Promedio aumenta un 3,51%
El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.
Manglar de Bau Ca Cai en provincia de Quang Ngai: un “pulmón verde” prístino y atractivo
El manglar de Bau Ca Cai, en la aldea de Thuan Phuoc, se extiende por más de 100 hectáreas. El sitio ofrece recorridos en barco guiados a través del bosque de mangle negro de flores blancas, permitiendo a los visitantes descubrir un entorno natural aún salvaje y de gran valor paisajístico.
PIB de Vietnam creció un 7,83% en primer trimestre de 2026
Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.