La Resolución 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita establece una visión estratégica que sitúa la cultura al mismo nivel que la economía y la política. En Ciudad Ho Chi Minh, la implementación de estas políticas innovadoras no solo es una tarea política clave, sino también una solución para el desarrollo sostenible de una megaciudad de más de 14 millones de habitantes.