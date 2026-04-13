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Vietnam y Eslovaquia establecen asociación estratégica

Vietnam y Eslovaquia impulsan sus relaciones hacia una Asociación Estratégica, fortaleciendo la cooperación política, económica y cultural con la visita oficial del primer ministro Robert Fico a Hanoi.

VNA
#Eslovaquia #Le Minh Hung #Robert Fico #relaciones bilaterales #Asociación Estratégica
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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo eslovaco, Robert Fico. (Foto: VNA)

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