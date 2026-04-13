Vietnam y Eslovaquia establecen asociación estratégica

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Alto dirigente partidista vietnamita se reúne con máximo líder laosiano en Vientiane
El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostuvo en Vientiane un encuentro con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, en el marco de su visita oficial a la nación vecina.
Ciudad Ho Chi Minh entre los 15 centros con mayor potencial de crecimiento
Ciudad Ho Chi Minh ha registrado una notable mejora en la clasificación de centros financieros globales, en medio de una competencia cada vez más intensa entre los principales polos financieros del mundo.
Asamblea Nacional de Vietnam inicia su nuevo período con renovada determinación e impulso
El primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la décimo sexta Legislatura se desarrolla en Hanoi con una agenda intensa de trabajo. Los 500 diputados presentes manifestaron su profundo honor y orgullo, al tiempo que reafirmaron su compromiso de desempeñar con responsabilidad su papel como representantes del pueblo.
Asamblea Nacional de Vietnam elige líderes del Estado y el Gobierno para el período 2026-2031
La Asamblea Nacional de Vietnam de la décimo sexta Legislatura eligió este 7 de abril al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, también diputado de la actual legislatura, como presidente de la República para el período 2026‑2031, durante su primer período de sesiones celebrado en Hanoi.
Turismo de Vietnam mantiene un fuerte impulso de crecimiento
El sector turístico de Vietnam ha registrado tres meses consecutivos de fuerte crecimiento, con llegadas internacionales que superan los dos millones por mes. El país recibió casi 2,45 millones de visitantes en enero y más de 2,2 millones en febrero, un aumento inusual respecto a los últimos años.
Inicia primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional de Vietnam inaugura su XVI legislatura, reafirmando avances económicos y apostando por reformas, modernización y mayor cercanía con el pueblo en una nueva etapa de desarrollo.
Desarrollo cultural impulsa el crecimiento sostenible en Ciudad Ho Chi Minh
La Resolución 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita establece una visión estratégica que sitúa la cultura al mismo nivel que la economía y la política. En Ciudad Ho Chi Minh, la implementación de estas políticas innovadoras no solo es una tarea política clave, sino también una solución para el desarrollo sostenible de una megaciudad de más de 14 millones de habitantes.
Reservas estratégicas de petróleo, clave para la seguridad energética de Vietnam
Ante la volatilidad persistente de los mercados energéticos globales, agravada por las tensiones en Medio Oriente, Vietnam enfrenta crecientes desafíos para asegurar un suministro estable de combustibles.
La juventud impulsa la innovación en la nueva era de desarrollo
La juventud vietnamita lidera innovación y transformación digital, clave para el desarrollo sostenible en la nueva etapa del país.
Costa central de Vietnam acapara la atención mundial
Da Nang y Quy Nhon ganan atractivo global por su bajo coste, paisajes y oferta turística, destacando entre destinos tendencia en 2026.
Patrimonio cultural impulsa el poder blando para desarrollo sostenible de Vietnam
Con más de 4.000 años de historia, Vietnam posee un rico y diverso patrimonio cultural que actúa como puente entre el pasado y el futuro, y se consolida como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible del país.
Nueva resolución busca desbloquear el mercado de viviendas sociales
La Resolución 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida recientemente con orientaciones amplias sobre la reforma institucional y el crecimiento del sector privado, está atrayendo la atención de expertos como un posible punto de inflexión capaz de eliminar los obstáculos que han frenado el mercado de viviendas sociales.
Primer ministro vietnamita se reúne con presidente ruso Vladimir Putin en Moscú
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró que su país está dispuesto a intensificar la cooperación con Vietnam en todos los sectores, durante un encuentro en Moscú con el primer ministro del país indochino, Pham Minh Chinh.
Concluye segundo pleno del Comité Central del PCV con alto consenso en temas clave
El segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del decimocuarto mandato concluyó exitosamente, alcanzando un alto nivel de consenso sobre cuestiones importantes y estratégicas, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo organizativo y de personal, así como con las normativas fundamentales del Partido.
Premier vietnamita sostiene encuentro con secretario del Consejo de Seguridad de Rusia
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió en Moscú con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, en el marco de su visita oficial al país euroasiático.
Delta del Mekong orientado al futuro sostenible
Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.
Nuevo acuerdo de energía nuclear impulsa la asociación estratégica entre Vietnam y Rusia
En el marco de su visita oficial a Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, mantuvo el 23 de marzo conversaciones con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, centradas en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la firma de nuevos acuerdos estratégicos.
Inauguran segundo Pleno de Comité Central del Partido Comunista de Vietnam
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del décimo cuarto mandato inauguró su segundo Pleno, bajo la presidencia del secretario general de esta fuerza política, To Lam.
Vietnam registra sólidos avances socioeconómicos en el último quinquenio
Tras cinco años de implementación de la Resolución del décimo tercer Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el país registra resultados positivos en su desarrollo socioeconómico, pese a los impactos de la pandemia de la COVID-19, las tensiones geopolíticas y los cambios en las cadenas de suministro globales.
Phu Quoc se consolida como uno de los principales destinos turísticos de Asia
La isla vietnamita de Phu Quoc fue reconocida como la segunda mejor isla de Asia en los DestinAsian Readers’ Choice Awards 2026, uno de los rankings más influyentes del sector turístico en la región.