Vietnam y Eslovaquia establecen asociación estratégica

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo eslovaco, Robert Fico, presenciaron hoy la firma de documentos de cooperación entre ambos países y copresidieron una rueda de prensa conjunta para anunciar los resultados de sus conversaciones oficiales.



En presencia de los dos dirigentes, ministerios, organismos y localidades de ambas naciones intercambiaron seis documentos de cooperación, entre ellos memorandos de entendimiento en materia de industria de defensa, asuntos exteriores y cooperación cultural para el período 2026–2030.



Asimismo, se suscribieron acuerdos de cooperación entre la provincia vietnamita de Dien Bien y la ciudad eslovaca de Vysoké Tatry, así como entre organismos de normalización, metrología y energía nuclear de ambos países.



El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

En la rueda de prensa, el jefe de Gobierno vietnamita subrayó que la visita tiene lugar en un momento especialmente significativo, poco después de la consolidación del aparato de liderazgo del país.



Destacó que Fico es el primer líder extranjero que recibe en su calidad de primer ministro y también el primer dirigente de alto nivel de la Unión Europea (UE) que visita Vietnam tras la elevación de las relaciones Vietnam–UE al nivel de Asociación Estratégica Integral.



El dirigente aseguró que la visita refleja la importancia que Eslovaquia concede a Vietnam y pone de relieve la amistad tradicional, estrecha y basada en la confianza entre ambos países.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

En un ambiente de franqueza y entendimiento mutuo, los dos jefes de Gobierno sostuvieron conversaciones exitosas y alcanzaron amplios consensos, adoptando una declaración conjunta para elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica.



Ambas partes acordaron encargar a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores la elaboración de un plan de acción para implementar este nuevo marco, con el objetivo de lograr avances sustanciales y beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas.



Durante la visita, ministerios, sectores, localidades y empresas firmaron un total de 16 documentos de cooperación en ámbitos como política-diplomacia, defensa, cultura, energía nuclear, seguridad, sanidad, turismo y construcción naval.



El primer ministro vietnamita apuntó que, para profundizar la nueva Asociación Estratégica, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la confianza política, impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, fortalecer los vínculos en defensa y seguridad, promover la colaboración en ciencia, tecnología e innovación, así como ampliar los intercambios en educación, trabajo, cultura, turismo y entre pueblos.



También agradeció a Eslovaquia por reconocer a la comunidad vietnamita como la 14.ª minoría étnica en ese país, lo que crea una base jurídica sólida para su integración y contribución a las relaciones bilaterales.



Por su parte, el primer ministro eslovaco destacó que las conversaciones se desarrollaron de manera franca y constructiva. Recordó su visita a Vietnam en 2016 y expresó su admiración por los notables avances del país, felicitando además los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.



Fico subrayó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales y señaló que Vietnam es el mayor socio comercial de Eslovaquia en el Sudeste Asiático, aunque consideró que la cooperación económica aún no alcanza su pleno potencial.



Indicó que una amplia delegación empresarial lo acompaña en esta visita para participar en el Foro Empresarial Vietnam–Eslovaquia, y afirmó que ambos Gobiernos están comprometidos a apoyar a las empresas para ampliar la cooperación e inversión.



Eslovaquia está dispuesta a intensificar la cooperación y compartir experiencias con Vietnam en áreas prioritarias como energía nuclear, industria de defensa, finanzas y educación-formación, añadió.



El dirigente también destacó el creciente interés de los ciudadanos eslovacos por viajar a Vietnam, agradeció la exención de visados y manifestó la esperanza de establecer vuelos directos para impulsar el turismo y los intercambios entre pueblos.



Finalmente, Robert Fico comunicó su apoyo a las posiciones de Vietnam en asuntos internacionales de interés común, invitó a su homólogo vietnamita a visitar Eslovaquia próximamente y abogó por intensificar los intercambios de alto nivel en beneficio de ambos países y de la paz y el desarrollo en la región y el mundo./.