Vietnam y Eslovaquia avanzan hacia una cooperación más sólida y sustantiva

Hanoi, 12 abr (VNA) – La visita oficial del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, a Vietnam, prevista del 12 al 14 de abril, se perfila como una oportunidad clave para reforzar la confianza política, dinamizar la cooperación práctica y abrir nuevas perspectivas en los vínculos bilaterales.



La visita, realizada por invitación del primer ministro Le Minh Hung, tiene lugar en un contexto en el que ambos países continúan consolidando su amistad tradicional y ampliando su cooperación en diversos ámbitos.



Una sólida y duradera amistad tradicional



Vietnam y Eslovaquia mantienen una relación de larga data, heredera de los lazos diplomáticos establecidos entre Vietnam y la antigua Checoslovaquia el 2 de febrero de 1950. A lo largo de los últimos 76 años, ambas naciones han preservado y fortalecido esta amistad, sosteniendo intercambios frecuentes de alto nivel y diversos mecanismos de cooperación.



En la actualidad, los dos países cuentan con un mecanismo de consultas políticas a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y director general. Las reuniones más recientes se celebraron a nivel de viceministro en julio del año pasado y a nivel de director general en 2022, ambas en Hanoi.

El ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, da la bienvenida al viceprimer ministro y ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, en Hanoi (18 de noviembre de 2025). (Foto: VNA)

Crecimiento estable de la cooperación económica y comercial



La cooperación económica y comercial entre ambos países mantiene un crecimiento sostenido. El comercio bilateral alcanzó los 1,73 mil millones de dólares en 2024 y los 1,78 mil millones en 2025.



Eslovaquia ratificó el Acuerdo de Protección de Inversiones Unión Europea - Vietnam (EVIPA) en febrero de 2023. Hasta diciembre de 2025, el país europeo contaba con 16 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de 140,87 millones de dólares, situándose en el puesto 47 entre los 153 países y territorios inversores en Vietnam.



Por su parte, Vietnam dispone actualmente de un proyecto de inversión en Eslovaquia, con un capital total de 447.000 dólares, lo que lo ubica en el puesto 74 entre los 85 destinos de inversión vietnamita en el exterior.



La cooperación en ámbitos como defensa y seguridad, ciencia y tecnología, cultura, turismo y trabajo ha continuado ampliándose de manera gradual. En particular, la ciencia y la tecnología destacan como un campo con gran potencial, impulsado por intercambios de expertos y la organización de talleres académicos conjuntos entre universidades e institutos de investigación de ambos países.

La artista Kieu Anh firma autógrafos para estudiantes y padres en un concierto celebrado en el Palacio Zichy de Bratislava, Eslovaquia, a finales de febrero de 2026. (Foto: VNA)

Un elemento relevante es la política favorable de visados de Vietnam para los ciudadanos eslovacos. Gracias a esta medida, los ciudadanos de Eslovaquia están exentos de visado para entrar en Vietnam desde el 15 de agosto de 2025 hasta el 14 de agosto de 2028, lo que favorece los intercambios entre pueblos, el turismo y la cooperación económica.



La comunidad vietnamita en Eslovaquia continúa creciendo de manera constante y constituye un importante puente en las relaciones bilaterales. Actualmente, alrededor de 10.000 vietnamitas residen en ese país, de los cuales cerca del 70% poseen ciudadanía local o permisos de residencia de larga duración, y el 85% se dedica a pequeñas empresas.



Esta comunidad se ha integrado con éxito en la sociedad eslovaca y ha contribuido de forma significativa al desarrollo socioeconómico del país. En reconocimiento a su aporte, el gobierno eslovaco la reconoció oficialmente como la decimocuarta minoría étnica en junio de 2023, otorgándole los derechos establecidos en la Constitución.



El primer ministro Robert Fico, firme defensor del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, ha desempeñado un papel relevante en el impulso de la cooperación entre ambos países. Se espera que su visita oficial aporte un nuevo impulso y abra nuevas etapas en las relaciones entre Vietnam y Eslovaquia./.