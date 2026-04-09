Primer ministro de Eslovaquia visitará Vietnam

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, realizará una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril, según fuentes oficiales.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indochino, la visita del jefe del Gobierno eslovaco responde a una invitación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. /.
Vietnam y Eslovaquia fortalecen cooperación en prevención de incendios y rescate
Una delegación del Departamento de Policía de Prevención de Incendios y Rescate de Vietnam visita Eslovaquia para fortalecer cooperación, intercambio tecnológico y formación en prevención de incendios y rescate.