Política

Primer ministro de Eslovaquia visitará Vietnam

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, realizará una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril, según fuentes oficiales.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. (Foto: AFP/VNA)
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. (Foto: AFP/VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, realizará una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril, según fuentes oficiales.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indochino, la visita del jefe del Gobierno eslovaco responde a una invitación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. /.

VNA
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