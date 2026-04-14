Política

Premier eslovaco concluye su visita oficial a Vietnam

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, partió de Hanoi en la madrugada del 14 de abril, dando por concluida su visita oficial de tres días a Vietnam, realizada por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, partió de Hanoi en la madrugada del 14 de abril, dando por concluida su visita oficial de tres días a Vietnam, realizada por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.

Durante su estancia, Fico rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires, ubicado en la calle Bac Son de Hanoi.

El secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, recibió al primer ministro eslovaco y lo acompañó en el concierto de amistad Vietnam-Eslovaquia. Por su parte, el premier Le Minh Hung mantuvo conversaciones con Fico, y ambos presenciaron el intercambio de seis documentos de cooperación entre ministerios, agencias y localidades de ambos países.

En esta ocasión, los dos primeros ministros se reunieron con la prensa y anunciaron una Declaración Conjunta que eleva las relaciones Vietnam-Eslovaquia al nivel de Asociación Estratégica. Además, participaron en el Foro Empresarial Eslovaquia-Vietnam, donde ofrecieron discursos.

Durante las reuniones y conversaciones, la parte vietnamita recibió con entusiasmo la visita, señalando que se trataba de la primera de un dirigente extranjero tras la elección de los máximos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional. La visita fue calificada como una demostración clara de la buena voluntad de Eslovaquia y de su profundo respeto por la amistad tradicional entre ambos países, abriendo una nueva etapa de desarrollo más estable y sustancial en las relaciones bilaterales.

Los líderes vietnamitas expresaron su satisfacción por la elevación de los lazos a la categoría de Asociación Estratégica, lo que refleja un alto nivel de confianza política entre ambas naciones.

Por su parte, Fico manifestó su alegría por regresar a Vietnam y agradeció a los líderes y al pueblo vietnamita por la cálida y respetuosa acogida. Expresó su afecto por el país y su gente, y elogió la heroica historia de liberación nacional de Vietnam, así como su dinámico desarrollo socioeconómico y su activa integración internacional, destacando especialmente su sólida política exterior en un contexto global complejo.

Ambas partes acordaron coordinar estrechamente la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados, con especial atención a áreas clave como economía y comercio, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, industria, energías renovables, turismo, agricultura de alta tecnología e inteligencia artificial.

Asimismo, intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común, destacando la importancia de respetar el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales de las relaciones internacionales, así como la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo.

También subrayaron la relevancia de los intercambios pueblo a pueblo como base sólida y motor clave para fomentar el entendimiento mutuo, fortalecer la amistad tradicional y profundizar la cooperación integral entre ambos países./.

VNA
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