Cultura-Deporte

Concierto de amistad en Hanoi impulsa intercambio cultural entre Vietnam y Eslovaquia

Dirigentes vietnamitas y eslovacos asistieron en Hanoi al concierto “Aká si mi krásna”, un evento que fortalece los intercambios culturales entre Vietnam y Eslovaquia.

Dirigentes vietnamitas y eslovacos asisten en Hanoi al concierto “Aká si mi krásna” (Fuente: VNA)
Dirigentes vietnamitas y eslovacos asisten en Hanoi al concierto “Aká si mi krásna” (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, asistieron hoy en el Teatro Ho Guom de Hanoi al Concierto de Amistad bilateral “Aká Si Mi Krásna”.

El programa fue organizado por la Embajada de Eslovaquia en Hanoi, en coordinación con el teatro y la Orquesta Sinfónica Mat Troi, en ocasión de la visita oficial al país del jefe del Gobierno eslovaco.

El evento artístico se perfila como un punto de partida relevante para impulsar con mayor dinamismo los intercambios culturales entre Vietnam y Eslovaquia en la próxima etapa, tras el establecimiento oficial de la Asociación Estratégica entre ambos países.

A lo largo de los últimos 76 años, las relaciones bilaterales han mostrado avances positivos en los ámbitos político, diplomático y socioeconómico, sustentados en una tradicional amistad forjada desde etapas anteriores.

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En el concierto (Fuente: VNA)

El concierto contó con la participación de destacados artistas de ópera de Eslovaquia, junto a músicos de la Orquesta Sinfónica Mat Troi de Vietnam, bajo la batuta del director Olivier Ochanine.

De cara al futuro, se prevé un mayor intercambio de delegaciones artísticas, con la presencia de orquestas eslovacas en Vietnam y la participación de artistas vietnamitas en escenarios de Eslovaquia, lo que contribuirá a reforzar la cooperación cultural y los lazos entre ambos pueblos.

“Aká si mi krásna” (Qué hermosa eres para mí) es una reconocida canción eslovaca, compuesta entre 1932 y 1933 por el destacado músico Eugen Suchon. Se trata de una obra lírica que exalta la belleza de la patria eslovaca y suele interpretarse a capela o con acompañamiento de arpa./

VNA
#To Lam #Robert Fico #Eslovaquia #concierto
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