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Valor cultural distintivo de templos en pueblos costeros vietnamitas

A lo largo de la franja costera de Lam Dong, los templos de los pueblos permanecen silenciosos como testigos de la historia.

Van Thuy Tu (barrio de Phan Thiet, provincia de Lam Dong) es conocido por su costumbre de venerar al Dios de Ballena, una tradición cultural y religiosa única de los pescadores de la región costera del centro-sur. Foto: VNA
Van Thuy Tu (barrio de Phan Thiet, provincia de Lam Dong) es conocido por su costumbre de venerar al Dios de Ballena, una tradición cultural y religiosa única de los pescadores de la región costera del centro-sur. Foto: VNA

Lam Dong, Vietnam (VNA)- A lo largo de la franja costera de Lam Dong, los templos de los pueblos permanecen silenciosos como testigos de la historia.

No solo son lugares de culto al Ca Ong (Dios Ballena), los fundadores de los oficios artesanales y las aldeas, sino que también conservan la memoria comunitaria, las costumbres y las creencias de los habitantes del litoral.

Gracias a ello, numerosos festivales y tradiciones se han recuperado, fortaleciendo la cohesión social y atrayendo a turistas.

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Un esqueleto de ballena de 22 metros de largo y aproximadamente 64 toneladas de peso se exhibe en Van Thuy Tu, Phan Thiet, provincia de Lam Dong. Foto: VNA

El culto al Dios del mar

Van Thuy Tu, ubicado en el barrio de Phan Thiet, es un destino turístico conocido donde los visitantes pueden conocer la veneración al Ca Ong, una creencia distintiva de los pescadores de la costa sureña del centro de Vietnam.

Según la administración del sitio, Van Thuy Tu fue fundado en 1762 para rendir culto al Ca Ong. Los pescadores creen que durante tormentas, este dios protege a los marineros y los ayuda a superar peligros. Originalmente era una casa de madera con techo de paja, y más tarde se construyó con muros de ladrillo y techos de teja sobre una superficie de más de 500 m². Tras más de 260 años, el lugar conserva su aspecto antiguo y fue clasificado como monumento histórico nacional en 1996.

Actualmente, el sitio conserva más de 100 esqueletos de ballenas, muchos con más de 250 años de antigüedad. Destaca uno de 22 metros de largo y 64 toneladas, reconocido como el más grande de Vietnam. Además, preserva valiosos patrimonios de escritura Han-Nom, entre ellos 24 decretos reales de la dinastía Nguyen (1802-1945).

Van Thuy Tu ha sido durante siglos un centro espiritual para la comunidad de pescadores, vinculado al Festival Cau ngu, patrimonio cultural inmaterial nacional. Para los locales, es un lugar de fe, donde se reza por mar tranquilo, pesca abundante y seguridad en la travesía.

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La puerta de entrada a la casa comunal de la aldea de Tu Luong aún conserva su estilo arquitectónico original. Foto: VNA

Instituciones culturales comunitarias en los pueblos

A diferencia de Van Thuy Tu, el templo Tu Luong en el barrio de Tien Thanh no rinde culto a Ca Ong, pero es un espacio cultural fundamental para la comunidad costera.

Según registros históricos, el pueblo de Tu Luong se estableció en un lugar favorable y consolidó su economía tempranamente en Phan Thiet. El templo fue construido a comienzos del siglo XIX y restaurado en 1871 para rendir homenaje al protector local (Deidad que protege la aldea) y a los antepasados fundadores.

El templo Tu Luong fue protegido por los reyes de la dinastía Nguyen y se convirtió en un centro cultural y espiritual del pueblo. Actualmente, conserva valiosos objetos históricos, incluidos 10 decretos reales y documentos tallados en madera que reflejan las normas comunales. En 2001, fue catalogado como monumento arquitectónico y artístico nacional.

Cada año se celebran dos festivales principales: el de primavera y el de otoño, en los meses dos y ocho del calendario lunar, junto con diversas actividades culturales. Estas ceremonias buscan prosperidad, seguridad y fortalecen los lazos comunitarios.

Según el Museo de Lam Dong, la región costera cuenta con 54 templos de aldeas, de los cuales 10 han sido clasificados como monumentos nacionales. Estos sitios destacan por su valor histórico, arquitectónico, folklórico y por reflejar los procesos de migración y colonización de la zona costera.

En años recientes, los templos de aldeas se han convertido en destinos atractivos para los jóvenes, especialmente para el turismo de exploración y fotografía con trajes tradicionales. Se han desarrollado rutas culturales que contribuyen a atraer visitantes.

La preservación y promoción del valor de los templos costeros abre un camino sostenible y duradero para construir productos turísticos culturales distintivos en la región./.

VNA
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Resolución 80

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