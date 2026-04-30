Nuevo impulso para industria cultural en Ciudad Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- En su camino hacia convertirse en el centro cultural de la región, Ciudad Ho Chi Minh está logrando avances significativos al combinar la modernización de las infraestructuras culturales con la renovación del pensamiento administrativo.

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La apertura del Centro de Circo y Artes Escénicas Multiusos de Phu Tho, una inversión de casi 53,65 millones de dólares, no solo mejora la infraestructura, sino que también reafirma la determinación de desbloquear recursos y crear un nuevo impulso para la industria cultural de la ciudad.

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Durante mucho tiempo, Ciudad Ho Chi Minh ha sido un centro para las artes escénicas, especialmente para el circo y el entretenimiento. Sin embargo, en los últimos años, los artistas de circo han tenido que presentarse en escenarios improvisados, careciendo de las condiciones técnicas necesarias para espectáculos complejos.

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Tras casi tres años de construcción, el Centro de Circo y Artes Escénicas Multiusos de Phu Tho, con una superficie de más de 10.000 m², que incluye 12 plantas y un moderno sistema de sótanos, comenzó a operar en abril de 2026. La instalación cumple con los estrictos estándares de la Federación Internacional de Circo.

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La subdirectora del Departamento de Cultura y Deporte de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thi Thanh Thuy, destacó que este es un centro cultural moderno de alcance internacional, un nuevo símbolo de la cultura y el arte de la ciudad. La obra se está completada según lo previsto, cumpliendo con los requisitos técnicos, de seguridad contra incendios y medioambientales.

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El Centro de Circo y Artes Escénicas Multiusos de Phu Tho será un espacio donde los artistas podrán dedicarse con confianza a crear. Foto: VNA

El gran atractivo es el escenario principal con capacidad para 2.000 personas, equipado con un sistema multifuncional de elevación en espiral, una novedad en Vietnam. El escenario puede transformarse de un escenario tradicional a uno de agua, e incluso a una pista de hielo para espectáculos de patinaje artístico. La tecnología avanzada permitirá la realización de espectáculos de alta complejidad como los que se realizan en los escenarios más importantes del mundo.

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En la fase inicial, el circo organizará funciones gratuitas para el público, priorizando a las familias de héroes nacionales, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Este enfoque tiene como objetivo fomentar el amor por el arte y crear una nueva generación de espectadores para el futuro.

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En julio de 2026, el Centro de Artes de Ciudad Ho Chi Minh estrenará la nueva versión del espectáculo de circo "La tierra mágica", aprovechando al máximo las ventajas del escenario de agua y el sistema de elevación sumergido. En noviembre de 2026, se celebrará en este mismo lugar el Festival Internacional de Circo de Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de al menos ocho países, lo que contribuirá a impulsar el turismo cultural.

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El circo Phu Tho entra en funcionamiento justo cuando todo el país implementa la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura en Vietnam, en la que se identifica a la industria cultural como un sector económico clave. Con su dinámico entorno urbano, Ciudad Ho Chi Minh está concretando rápidamente esta resolución con medidas pioneras.

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Según el Departamento municipal de Cultura y Deportes, el circo será una pieza clave para generar productos culturales con un alto contenido intelectual y valor económico, sirviendo tanto a la misión política como generando ingresos concretos para la ciudad.

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La urbe también está desarrollando una red de infraestructuras culturales integradas, como el Complejo Deportivo Nacional Rach Chiec, el Teatro de Ópera y Ballet en Thu Thiem, y la ampliación del Espacio Cultural Ho Chi Minh en el muelle Nha Rong. Cuando se completen, estos proyectos formarán un ecosistema cultural y turístico que atraerá a turistas y generará grandes ingresos.

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Para un desarrollo sustantivo de la industria cultural, la ciudad está estudiando el modelo "Inversión pública - Gestión privada": el Estado invierte en infraestructura, mientras que las empresas se encargan de la gestión, operación y explotación de contenido. Este enfoque busca optimizar el uso de las instalaciones, evitar el despilfarro y aumentar la competitividad en el mercado artístico.

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Asimismo, se está promoviendo la creación de un Fondo de Desarrollo de la Industria Cultural de la ciudad para apoyar con financiamiento, incentivos fiscales e inversiones en proyectos creativos tanto del sector público como privado.

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El sector de Cultura y Deportes también ha sido encargado de desarrollar un estudio cinematográfico de gran escala de entre 100 y 150 hectáreas, un Museo de Música de Vietnam que aplique inteligencia artificial y transformación digital, así como el proyecto “Teatro Escolar” para educar en estética a los jóvenes.

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La estrategia de desarrollo de la industria cultural de Ciudad Ho Chi Minh está formando gradualmente un ecosistema cultural moderno y solidario, de alcance internacional. El Centro de Circo y Artes Escénicas Multiusos de Phu Tho no solo será un punto de encuentro artístico, sino también un modelo innovador donde los recursos estatales y el dinamismo empresarial se combinan para generar valor agregado para la cultura./.