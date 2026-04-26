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Vietnam conmemora Día de los Reyes Hung con ceremonias solemnes en todo el país

Vietnam conmemoró hoy el Día de los Reyes Hung (10.º día del tercer mes lunar), una festividad que trasciende la religión para convertirse en el pilar de la identidad y la unidad nacional.

Vietnam conmemora Día de los Reyes Hung con ceremonias solemnes en todo el país (Foto: VNA)
Vietnam conmemora Día de los Reyes Hung con ceremonias solemnes en todo el país (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam celebró hoy el Día de los Reyes Hung (décimo día del tercer mes lunar) con ceremonias solemnes en diversas localidades, en homenaje a los fundadores de la nación y en reafirmación de la tradición de gratitud hacia los antepasados.

​En Ciudad Ho Chi Minh, el acto central se llevó a cabo en el Complejo Conmemorativo de los Reyes Hung, en el Parque Histórico-Cultural de la Nación, con la participación de autoridades locales y numerosos ciudadanos. Los asistentes ofrecieron incienso en memoria de los Reyes Hung y de Nguyen Huu Canh, figura histórica vinculada al desarrollo de la región de Saigón–Gia Dinh.

​La ceremonia incluyó rituales tradicionales como la procesión de ofrendas, la presentación de los pasteles “banh chung” y “banh giay”, frutas y productos típicos, así como actos de culto conforme a las prácticas ancestrales. Autoridades municipales destacaron que la conmemoración contribuye a fortalecer el patriotismo, la cohesión social y el compromiso con el desarrollo del país, en línea con los objetivos de impulso a la ciencia, la tecnología y la transformación digital.

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Vietnam conmemora Día de los Reyes Hung con ceremonias solemnes en todo el país (Foto: VNA)

En paralelo, la ciudad organizó actividades culturales como concursos de elaboración de bánh chưng, espectáculos artísticos, exposiciones y ferias del libro, orientadas a preservar y difundir los valores tradicionales.

​La efeméride también fue celebrada en otras provincias. En Ca Mau, autoridades y población local realizaron ofrendas de incienso y recordaron la tradición fundacional, al tiempo que reiteraron su compromiso con el desarrollo sostenible.

​En Vinh Long, la ceremonia tuvo lugar en el Templo de los Reyes Hung del Museo provincial, con rituales tradicionales y actividades culturales, incluidas exposiciones y representaciones artísticas.

En la provincia de Lam Dong, miles de personas participaron en la ceremonia en el templo Au Lac, en la zona turística de la cascada Prenn (ciudad de Da Lat), donde se realizaron procesiones, ofrendas y diversas actividades culturales. Las autoridades locales subrayaron la importancia de transformar el orgullo nacional en motor de desarrollo.

​Por su parte, en Thai Nguyen, la conmemoración en la Casa Comunal Hung Vuong, un sitio histórico con más de un siglo de antigüedad, reunió a numerosos participantes, incluidos estudiantes que intervinieron en las procesiones, contribuyendo a la transmisión de las tradiciones a las nuevas generaciones.

​El Día de los Reyes Hung constituye una de las principales celebraciones culturales de Vietnam y se organiza anualmente en todo el país como expresión de la identidad nacional y de la continuidad de la tradición de veneración a los antepasados./.

VNA
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Resolución 80

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