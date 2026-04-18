Festival del Templo Hue Nam, un espacio cultural emblemático de Hue

Hue, Vietnam (VNA)- Miles de personas provenientes de todo el país se congregaron este sábado en la ciudad de Hue, Vietnam, para participar en el Festival del Templo Hue Nam (también conocido como Festival del Templo Hon Chen), creando un ambiente vibrante, solemne y cargado de valor artístico.



El Templo Hue Nam es un destacado sitio espiritual ubicado en el monte Ngoc Tran, en la aldea Hai Cat, a orillas del Río Huong. El lugar está dedicado a la veneración de la Santa Madre Thien Y A Na, la diosa Ponagar y otras deidades.



El festival fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial nacional en 2025 y constituye una de las celebraciones espirituales más representativas vinculadas al culto a la Madre en Hue.



A lo largo de su evolución, el festival ha atraído a un número creciente de fieles y visitantes. De celebrarse originalmente dentro del recinto del templo, hoy se ha expandido a la comunidad y se ha consolidado como un producto cultural distintivo de Hue, con influencia en diversas localidades del país.



El programa incluye rituales principales como la ceremonia de apertura, la procesión de la Santa Madre hacia el templo, peregrinaciones, ritos de oración por la prosperidad nacional y el bienestar del pueblo, así como ceremonias de clausura.



Todas estas actividades se llevan a cabo con solemnidad, respetando la tradición y promoviendo prácticas culturales sanas, libres de supersticiones extremas.



Uno de los momentos más destacados es la procesión de la Santa Madre que combina recorridos terrestres y fluviales. Tras la ceremonia en el templo ubicado en la calle Chi Lang, la comitiva se dirige al templo Thuong Bac y luego continúa en embarcaciones por el río Huong hasta llegar al templo Hue Nam para la apertura oficial.

En la cita (Fuente: VNA)





El espacio festivo logra una armoniosa conexión entre tierra y agua, creando un “escenario vivo” único en medio del paisaje poético de Hue. Sobre el río, decenas de embarcaciones decoradas con banderas y flores, acompañadas de tambores, gongs y plegarias, configuran una escena sagrada y profundamente representativa de la identidad cultural local.



El festival se celebra los días 18 y 19 de abril de 2026 (correspondientes al 2 y 3 del tercer mes lunar), marcando el inicio del Festival de Verano de Hue 2026. Este evento refleja la orientación de la ciudad hacia un modelo de festivales durante las cuatro estaciones, integrando el patrimonio cultural con la vida comunitaria y el desarrollo turístico.



Según el director del Departamento de Cultura y Deportes de Hue, Phan Thanh Hai, las actividades de peregrinación, experiencias espirituales y turismo fluvial abren nuevas oportunidades para desarrollar productos turísticos característicos.



La organización de este año ha sido cuidadosamente preparada para garantizar la seguridad, la higiene y una experiencia cultural respetuosa para los visitantes, dijo.



El festival se celebra dos veces al año, en primavera (tercer mes lunar) y en otoño (séptimo mes lunar), como una invitación a regresar a las raíces, encontrar serenidad en un espacio sagrado y redescubrir la profundidad cultural de la antigua capital de Hue./.

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