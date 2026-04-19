Bac Hoa, destino emergente de turismo comunitario en provincia Bac Ninh

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- En el mapa turístico de la provincia norteña vietnamita de Bac Ninh, la aldea de Bac Hoa, comuna de Tan Son, emerge como un nuevo destino atractivo gracias a su paisaje natural intacto y a la identidad cultural distintiva de la etnia Nung.

Las casas tradicionales de tierra apisonada con techos de tejas yin-yang, los cantos Sloong hao de tono sencillo, junto con los campos de flores de mostaza amarilla, los cerezos rosados y los ciruelos blancos en primavera, conforman un cuadro rural apacible y cautivador.

Ubicada a más de 100 km de Hanoi, la ruta hacia Bac Hoa conduce a los visitantes a través de valles verdes y caminos sinuosos entre campos y colinas. Al amanecer, la niebla ligera y las nubes flotantes sobre las cumbres acentúan la belleza serena, cercana y poética del lugar. Además del paisaje, el ritmo de vida pausado y la hospitalidad de los habitantes constituyen un valor añadido notable.

En los últimos años, Bac Hoa ha atraído a numerosos turistas, especialmente jóvenes, interesados en visitar y experimentar el entorno local. Los campos de flores amarillas y los muros de tierra tradicionales se han convertido en puntos de fotografía. Asimismo, los visitantes pueden descubrir la vida cultural local, desde el tejido y el teñido con índigo hasta la degustación de licor tradicional y platos típicos.

En la aldea Bac Hoa, en la provincia de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

La población local también participa activamente en el desarrollo turístico. Muchas familias ofrecen servicios de alojamiento, gastronomía, alquiler de trajes tradicionales y venta de productos artesanales. Estas actividades no solo generan ingresos adicionales, sino que también contribuyen a preservar y difundir la identidad cultural.

Actualmente, Bac Hoa cuenta con cerca de 160 hogares y más de 700 habitantes, de los cuales varias familias mantienen las viviendas tradicionales de tierra apisonada. Las autoridades locales consideran que el desarrollo del turismo comunitario vinculado a la conservación es una orientación adecuada, ya que permite preservar los valores tradicionales al tiempo que impulsa la economía.

Actividades como la plantación de árboles para mejorar el paisaje, la organización del festival de los cantos Sloong hao y el mercado primaveral de montaña se implementan de manera sistemática para atraer visitantes.

El festival de los cantos Sloong hao, celebrado a comienzos de año, es una manifestación cultural representativa que refleja la vida, los sentimientos y las aspiraciones de la comunidad, además de fortalecer los lazos sociales y preservar el patrimonio inmaterial.

No obstante, para lograr un desarrollo sostenible, Bac Hoa aún enfrenta desafíos como la planificación del espacio, la inversión en infraestructuras, la conservación de las viviendas antiguas y la conexión con circuitos turísticos. Se espera que la coordinación entre autoridades, empresas y población local permita consolidar a Bac Hoa como un destino destacado de turismo comunitario en el futuro./.