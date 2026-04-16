Cultura-Deporte

Exestrella vietnamita de la natación gana cuatro oros en torneo Oceanman Maldivas

La nadadora Nguyen Thi Anh Vien logra cuatro oros en Oceanman Maldivas 2026, destacando en los 10 km.

Nguyen Thi Anh Vien protagonizó una destacada actuación en el campeonato de aguas abiertas Oceanman Maldivas 2026 (Foto cortesía de la nadadora)
Nguyen Thi Anh Vien protagonizó una destacada actuación en el campeonato de aguas abiertas Oceanman Maldivas 2026 (Foto cortesía de la nadadora)

Hanoi (VNA) – La exfigura de natación vietnamita Nguyen Thi Anh Vien protagonizó una destacada actuación en el campeonato de aguas abiertas Oceanman Maldivas 2026, al conquistar cuatro medallas de oro.

En la prueba de 10 km, impresionó al finalizar en primer lugar con el mismo tiempo que un competidor masculino, registrando 2 horas, 30 minutos y 22 segundos.

Además del título en los 10 km, Anh Vien también se llevó el oro en la distancia de 2 km, en la categoría femenina de 30 a 39 años y en la prueba por equipos femeninos.

Oceanman es una serie internacional de natación en aguas abiertas que combina la participación masiva con un nivel semiprofesional, atrayendo a una amplia variedad de participantes, desde exdeportistas profesionales y entusiastas de deportes de resistencia hasta nadadores amateurs de alto nivel. La edición de 2026 en Maldivas reunió a 532 nadadores de 40 países y territorios.

“Fue la primera vez que nadé 10 km en el mar, una experiencia inolvidable. El agua de Maldivas sigue siendo azul y hermosa, pero el recorrido de hoy no fue nada fácil. Di todo lo que tenía para llegar a la meta”, compartió Anh Vien en su página personal.

A lo largo de su carrera, Anh Vien ha sido considerada una leyenda de la natación vietnamita. Es la nadadora más exitosa en la historia del país, con 25 medallas de oro en los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games), además de preseas en campeonatos asiáticos, Juegos Asiáticos, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Mundiales Militares y Copas del Mundo. También dominó competiciones nacionales, estableciendo numerosos récords.

Cabe destacar que dejó su huella en el máximo nivel competitivo al clasificarse para tres Juegos Olímpicos consecutivos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se retiró del alto rendimiento y desde entonces se ha centrado en la formación de nuevos talentos y en diversas actividades sociales./.

VNA
#Nguyen Thi Anh Vien #Oceanman Maldivas 2026 #natación
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