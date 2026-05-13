Cultura-Deporte

Vietnam suma talento: dos futbolistas extranjeros obtienen la nacionalidad

Vietnam concedió la nacionalidad a los futbolistas Ngo Dang Khoa y Le Giang Patrik, quienes juegan en el Club de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh y podrían reforzar el fútbol vietnamita.

Dos futbolistas vietnamitas de origen extranjero, Ngo Dang Khoa y Le Giang Patrik, que actualmente juegan en el Club de Fútbol de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, recibieron la nacionalidad vietnamita. (Foto: VNA)
Dos futbolistas vietnamitas de origen extranjero, Ngo Dang Khoa y Le Giang Patrik, que actualmente juegan en el Club de Fútbol de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, recibieron la nacionalidad vietnamita. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)– El Departamento de Justicia de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy la ceremonia de entrega de las decisiones del Presidente que conceden la nacionalidad vietnamita a dos futbolistas de origen vietnamita residentes en el extranjero: Ngo Dang Khoa (Khoa Ngo, de nacionalidad australiana) y Le Giang Patrik (de nacionalidad eslovaca), quienes actualmente juegan en el Club de Fútbol de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh.

Le Giang Patrik, nacido en 1992, se formó en el entorno del fútbol europeo y juega en Vietnam desde 2023. En la actualidad es el guardameta titular del Club de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh. Con una estatura de 1,88 metros y amplia experiencia profesional, el arquero es considerado una pieza con potencial para contribuir a largo plazo al desarrollo del fútbol vietnamita.

Por su parte, Khoa Ngo, nacido en 2006, se incorporó al equipo en enero de 2026 y ha destacado por su velocidad, técnica y capacidad ofensiva. En la temporada 2025-2026, el joven delantero marcó cuatro goles entre la V-League y la Copa Nacional.

Durante la ceremonia, el subdirector del Departamento de Justicia de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Vu, felicitó a los jugadores por convertirse oficialmente en ciudadanos vietnamitas. Asimismo, destacó que obtener la nacionalidad vietnamita no solo representa una alegría y un orgullo para ellos y sus familias, sino también un hito importante al pasar a formar parte de un país con una rica tradición histórica y cultural, que valora profundamente los principios humanistas.

Según Nguyen Van Vu, la decisión de ambos futbolistas de elegir Vietnam como lugar para vivir, trabajar y establecer vínculos duraderos refleja afecto, confianza y el deseo de acompañar el desarrollo del país. También expresó su confianza en que los nuevos ciudadanos continuarán integrándose a la comunidad, potenciarán sus capacidades profesionales y contribuirán activamente al deporte nacional, además de convertirse en puentes de amistad entre Vietnam y la comunidad internacional.

Por su parte, Le Giang Patrik manifestó su emoción al convertirse oficialmente en ciudadano vietnamita tras años de espera y reafirmó su deseo de aportar al fútbol vietnamita en el futuro.

La naturalización de estos dos futbolistas de origen vietnamita confirma además una tendencia creciente entre los clubes nacionales, que buscan, forman y crean condiciones favorables para que jugadores vietnamitas del extranjero regresen a competir profesionalmente en el país. En los últimos años, el fútbol vietnamita ha incorporado a varios jugadores de calidad nacidos fuera del país, como Nguyen Filip, Dang Van Lam y Cao Pendant Quang Vinh, quienes han contribuido a elevar el nivel competitivo y ampliar las opciones para las selecciones nacionales./.

VNA
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