Cultura-Deporte

Provincia de Quang Tri impulsa la promoción turística mediante la televisión y el cine internacional

Quang Tri refuerza su promoción turística internacional a través de CBS “60 Minutes” y producciones cinematográficas en Phong Nha-Ke Bang, consolidando su imagen como destino de aventura.

Captado el momento en que los rayos del sol penetran en el “Mirador del Dinosaurio” durante la participación en un tour de exploración de turismo de aventura en la cueva Son Doong. (Foto: VNA)
Captado el momento en que los rayos del sol penetran en el “Mirador del Dinosaurio” durante la participación en un tour de exploración de turismo de aventura en la cueva Son Doong. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Quang Tri consolida la promoción de sus destinos turísticos mediante su presencia en producciones televisivas y cinematográficas internacionales, una estrategia que ha contribuido a proyectar la imagen del sistema de cuevas de Phong Nha-Ke Bang ante el público global.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la emisión, el 29 de marzo (hora de Estados Unidos), de un reportaje especial sobre la cueva Son Doong en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.

El reportaje reconstruye el proceso de descubrimiento y exploración de la cavidad por parte de la Real Asociación Británica de Cuevas, así como años de investigaciones científicas. La producción ofrece una visión integral desde perspectivas científicas, históricas y humanas, acercando la historia de Son Doong a millones de espectadores en todo el mundo.

El equipo de CBS realizó el rodaje en Quang Tri entre el 14 y el 17 de enero de 2026, con el apoyo de la empresa Oxalis Adventure. La emisión ha sido considerada un acontecimiento de especial relevancia para la promoción turística de la provincia y del Patrimonio Natural Mundial del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, reforzando la imagen de Son Doong como referente mundial del turismo de aventura.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Tri, el impacto del programa ha sido significativo, con alrededor de 8 millones de visualizaciones televisivas y decenas de millones de interacciones en redes sociales, además de más de un centenar de artículos en medios nacionales y extranjeros. Este alcance mediático se perfila como un impulso clave para el turismo provincial en 2026.

Paralelamente, diversas producciones cinematográficas internacionales han elegido Quang Tri como escenario de rodaje. La película india “SILAA” filmó en localizaciones como Son Doong, la cueva En, el sistema de cuevas Tu Lan y otros enclaves destacados. El largometraje será estrenado en India y posteriormente distribuido a nivel internacional, con una audiencia potencial estimada en cientos de millones de espectadores.

Asimismo, el equipo de la película vietnamita “Detective Kien: El horror sin cabeza”, dirigida por Victor Vu, completó el rodaje en diversos paisajes de la provincia, incluyendo el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, la cueva Tra Ang, la cascada Gio, el sistema de cuevas Tu Lan, así como áreas costeras y rurales de alto valor paisajístico.

Las autoridades provinciales han señalado que se están coordinando nuevas campañas de comunicación y el desarrollo de productos turísticos diversificados, con el objetivo de afianzar a Quang Tri como uno de los principales destinos de turismo de aventura en Asia y fortalecer su atractivo en el mercado internacional./.

VNA
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