Cultura-Deporte

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores

La emisión de un reportaje especial sobre la cueva de Son Doong en el prestigioso programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS ha generado un impacto mediático global, posicionando a la provincia centrovietnamita de Quang Tri como un referente del turismo de aventura en el mapa internacional.

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores. (Foto: VNA)
Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La emisión de un reportaje especial sobre la cueva de Son Doong en el prestigioso programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS ha generado un impacto mediático global, posicionando a la provincia centrovietnamita de Quang Tri como un referente del turismo de aventura en el mapa internacional.

El programa, transmitido a las 07:00 horas del 30 de marzo (hora de Vietnam), mostró la majestuosidad de Son Doong, situada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio Natural de la Humanidad. La elección de este destino por parte de uno de los espacios informativos más influyentes del mundo, con una audiencia regular de más de 8 millones de espectadores y un alcance de cientos de millones en plataformas digitales, representa un hito para la promoción turística de la provincia en 2026.

El reportaje, grabado entre el 14 y el 17 de enero de 2026 con el apoyo de Oxalis Adventure, documenta la historia de su descubrimiento y las expediciones de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas (BCRA). Bajo la conducción de Scott Pelley y la producción de Nicole Young, el equipo de CBS ofreció una visión integral que combina ciencia, geología y esfuerzos de conservación, proporcionando un material documental de alta credibilidad sobre este ecosistema único.

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Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores. (Foto: VNA)


El director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Tri, Le Minh Tuan, destacó que esta exposición mediática es una oportunidad excepcional para atraer flujos de turistas internacionales de alta calidad. La provincia aprovechará al máximo este efecto para fortalecer la promoción de productos turísticos específicos vinculados a la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, afirmó el funcionario.

En este contexto, la provincia ha diseñado una ambiciosa estrategia de comunicación dirigida a mercados clave. Para el 2026, Quang Tri tiene prevista una agenda cultural y deportiva que incluye la Semana de la Cultura y el Turismo (del 24 de abril al 1 de mayo) y el Festival por la Paz (de abril a diciembre), eventos que servirán de antesala para el Año Nacional del Turismo Quang Tri 2027.

Con la combinación de esta proyección internacional y las actividades de promoción interna, las autoridades locales esperan lograr un avance en la industria sin chimeneas. El objetivo es consolidar a Quang Tri no solo como el centro del turismo de aventura en Asia, sino como uno de los destinos más fascinantes y responsables de Vietnam a nivel global./.

VNA
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