Vietnam impresiona en el Carnaval Internacional de Macao 2026

Hong Kong, China (VNA) - La comunidad de Vietnam en la Región administrativa especial de Macao (China) causó una fuerte impresión entre el público internacional durante el Desfile Internacional de Macao 2026, donde exhibió la riqueza de sus trajes tradicionales y sus artes escénicas bajo el tema “La Ruta de la Seda Marítima, lugar de encuentro de culturas”.



El evento, celebrado el 29 de marzo, contó con la participación de aproximadamente 1.600 artistas profesionales y aficionados integrados en 50 grupos locales y 10 delegaciones internacionales. En esta edición, la Asociación de Vietnamitas en Macao organizó una delegación de 50 personas que representaron la diversidad cultural de las tres regiones del país (Norte, Centro y Sur).



En conversaciones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Macao, Duong Trung Duc, destacó que, aunque el país ha sido invitado de forma continua en los últimos tres años, en esta ocasión el comité organizador otorgó un lugar privilegiado a la delegación vietnamita. Vietnam fue seleccionado entre los 10 grupos para la ceremonia de apertura y encabezó el inicio del desfile, lo que refleja el alto reconocimiento de las autoridades locales hacia el contenido y significado de la participación nacional.



La presentación vietnamita destacó por el espectáculo artístico “Tambores de Primavera”, una danza tradicional que simboliza el deseo de condiciones climáticas favorables.



Según Luu Thi Diep, jefa del Comité de Artes de la Asociación, la actuación fue preparada meticulosamente en términos de música, actitud y utilería para transmitir una imagen de cercanía, armonía y amabilidad del pueblo de Vietnam.



Por su parte, Smile Io, especialista en comunicación cultural en Macao, expresó su admiración por las actuaciones de la delegación vietnamita en cada edición del festival. Subrayó que, además de los trajes característicos, las danzas tradicionales desempeñan un papel fundamental para conectar y fortalecer el entendimiento cultural entre Vietnam, los ciudadanos de Macao y los amigos internacionales.



Este desfile anual es una de las actividades de promoción cultural a gran escala organizadas por el gobierno de Macao. Junto a los grupos locales y de China continental, el evento contó con representantes de Portugal, Países Bajos, Francia, Turquía e Indonesia, consolidándose como una plataforma estratégica para el intercambio cultural y el impulso de la cooperación en economía, comercio y turismo entre las partes./.

VNA