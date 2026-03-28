Cultura-Deporte

Vibrante apertura del Festival del Libro y la Cultura Noctura en Ciudad Ho Chi Minh

El Festival del Libro y la Cultura Noctura inauguró este jueves su cuarta edición en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh, con una amplia participación de público local y visitantes.

El Festival del Libro y la Cultura Noctura en Ciudad Ho Chi Minh forma espacio de intercambio para lectores. (Foto: VNA)
El Festival del Libro y la Cultura Noctura en Ciudad Ho Chi Minh forma espacio de intercambio para lectores. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Festival del Libro y la Cultura Nocturna inauguró este jueves su cuarta edición en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh, con una amplia participación de público local y visitantes.

El evento, que se celebra de 18:00 a 22:00, busca promover el valor del conocimiento y ofrecer un espacio cultural diverso en pleno entorno urbano. Tras el éxito de ediciones anteriores, la cita vuelve a consolidarse como un atractivo nocturno destacado de la ciudad.

Según el director de la Compañía de la Calle del Libro, Le Hoang, la iniciativa no solo amplía el horario de acceso a los lectores, sino que también apuesta por renovar la oferta cultural mediante la integración de elementos artísticos y patrimoniales, acercando la lectura a la comunidad.

vnanet-potal-tp-ho-chi-minh-soi-dong-ngay-hoi-sach-va-van-hoa-dem-8667490.jpg
Los visitantes experimentan el servicio de retratos en el espacio de la Calle del Libro. (Foto: VNA)

El festival se estructura en distintos espacios temáticos, con el área de intercambio y promoción de libros como eje central. Allí, los asistentes pueden acceder a una variada oferta editorial y participar en actividades de diálogo sobre hábitos de lectura y cultura.

Además de la literatura, el programa incorpora expresiones artísticas y recreativas. Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación de los juegos populares, adaptados con formatos interactivos para atraer especialmente al público joven. También se desarrollan talleres creativos, caligrafía y actividades artesanales abiertas a todas las edades.

Fiel a su temática, el evento propone una experiencia inmersiva donde los visitantes pueden recorrer, descubrir y experimentar la cultura de manera directa, a través de libros, productos artesanales y actividades participativas.

Los asistentes valoraron positivamente la iniciativa. Tran Thi Thanh Hương, visitante de la provincia de Tay Ninh, destacó el equilibrio entre dinamismo y tradición, así como la recuperación de expresiones culturales que atraen especialmente a los niños.

Por su parte, Amin, estudiante indio, subrayó el ambiente “vibrante e inspirador” del festival y la riqueza cultural presente en las actividades.

El Festival Nocturno del Libro y la Cultura no solo dinamiza la oferta cultural y turística de Ciudad Ho Chi Minh, sino que también reafirma la vigencia de los valores tradicionales en la vida contemporánea y contribuye a difundir el interés por la lectura y el patrimonio cultural.

El evento permanecerá abierto al público hasta el 29 de marzo./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #cultura #lectura #tradición #juegos populares #actividades culturales #promoción editorial
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam (Foto: VNA)

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam

La provincia norvietnamita de Bac Ninh celebró hoy una ceremonia oficial para recibir el certificado de la UNESCO que inscribe al oficio de la elaboración de pinturas populares de Dong Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

La visita nocturna al Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) ofrece una nueva perspectiva del patrimonio cultural de la capital vietnamita, combinando la tradición con tecnologías digitales como la iluminación, la cartografía, la realidad virtual y las experiencias interactivas. El recorrido por este icónico sitio de Hanoi en el horario de la noche contribuye a la materialización de la Resolución 57 sobre la transformación digital y el desarrollo de la industria cultural.