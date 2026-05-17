Universidad Nacional de Hanoi apuesta por innovación y tecnología

Hanoi (VNA) Una universidad de élite debe poseer un gran potencial científico y tecnológico, contar con muchos científicos destacados y ser un lugar donde converjan excelentes científicos, expertos líderes en tecnología, profesores talentosos, estudiantes sobresalientes e incluso intelectuales vietnamitas en el extranjero.



Así lo reiteró Nguyen Dinh Duc, expresidente del Consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Hanoi (VNU, en inglés), durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los mensajes clave con valor orientador a largo plazo y los avances necesarios para materializar las aspiraciones de desarrollo de la VNU en el próximo período.



*Convertirse en una universidad innovadora



Dinh Duc comentó que el mensaje central del recién discurso del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la VNU por el 120 aniversario de la institución fue que la Universidad Nacional de Hanoi debe ser más consciente de su misión "nacional", convirtiéndose en un centro de excelencia, un pilar académico, una fuerza pionera en ciencia y tecnología, innovación y formación de talentos para el país.



Un aspecto muy importante es que el máximo dirigente no solo consideró a la Universidad Nacional de Hanoi como un instituto educativo con 120 años de tradición, sino que también lo vinculó directamente con el destino del desarrollo del país, enfatizó.



En la nueva era, la competencia entre naciones se centra principalmente en el conocimiento, la tecnología, la innovación y la calidad de los recursos humanos. Por lo tanto, la VNU no puede limitarse a su función tradicional de formación e investigación, sino que debe esforzarse por convertirse en una universidad innovadora capaz de generar nuevo conocimiento, desarrollar tecnologías estratégicas, resolver los principales problemas nacionales e integrarse profundamente con los estándares internacionales.



Esa tradición de 120 años debe transformarse en una fuerza impulsora para la acción; demostrarse a través de contribuciones prácticas, especialmente en ciencia básica, altas tecnologías, tecnologías estratégicas, y el desarrollo de la entidad necesita estar estrechamente vinculado a las aspiraciones del pueblo vietnamita, remarcó.

Nguyen Dinh Duc, expresidente del Consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: daibieunhandan.vn)





Con el fin de materializar tal objetivo, la VNU necesita centrarse en una serie de avances clave, sobre todo en eliminar los obstáculos institucionales y los mecanismos de autonomía; funcionar de acuerdo con las metas, la calidad, los resultados de salida y el impacto social; reducir el pensamiento burocrático y aumentar la autonomía junto con la rendición de cuentas.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de invertir estratégicamente en áreas clave como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, los nuevos materiales, la biotecnología, el big data, las nuevas energías, la tecnología verde y la ciencia sostenible. Estos deben ser los campos que generen tecnologías centrales y de origen y productos con marcas vietnamitas.



Además, el especialista abordó el avance en la vinculación entre universidad, Estado, empresa, localidad y científico. El conocimiento universitario debe transformarse en mejores políticas, tecnologías más útiles, empresas más sólidas y localidades más desarrolladas. La Universidad Nacional de Hanoi necesita convertirse en el centro neurálgico del país en la toma de decisiones estratégicas.



Finalmente, recomendó a centrarse en el desarrollo espacial de Hoa Lac. El área urbana de la VNU en Hoa Lac debe transformarse en un ecosistema moderno de universidad, tecnología e innovación, estrechamente conectado con el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, creando un entorno propicio para el desarrollo conjunto de la formación, la investigación, el emprendimiento y la transferencia de tecnología.



*Reforma educativa hacia un enfoque liberal, interdisciplinario y moderno



Para mantener su posición académica y contribuir a la solución de los principales desafíos nacionales en la nueva era del desarrollo, la VNU necesita elaborar un plan de acción quinquenal siguiendo las directrices del secretario general y presidente, To Lam, y establecer programas clave de investigación nacional con sede en la institución vinculados a campos tecnológicos estratégicos como la IA, los semiconductores, los nuevos materiales, la biotecnología, las nuevas energías, el big data y la transformación digital, así como tener un mecanismo especial en materia de finanzas, recursos humanos, actividades científicas y tecnológicas, y comercialización de los resultados de la investigación y un sistema de evaluación universitaria basado en el impacto e innovar significativamente los programas de formación basándose en un modelo interdisciplinario, entre otros aspectos.



Además, el experto argumentó que en el contexto de una integración internacional cada vez más profunda, la misión de la Universidad Nacional de Hanoi no es solo formar estudiantes con conocimientos, habilidades profesionales y competitividad global, sino también cultivar una generación de jóvenes intelectuales con integridad cultural, responsabilidad social y deseo de servir al país.

Estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Hanoi, realizan investigaciones en el laboratorio. (Fuente: VNA)

Por lo cual, resulta necesario seguir innovando en su enseñanza en una dirección liberal, interdisciplinaria y moderna, dijo, e hizo hincapié en la educación en ideales, ética, cultura, historia nacional y responsabilidad cívica.



Se espera que con una tradición de 120 años, una base académica multidisciplinaria, una gran plantilla intelectual y la especial atención del Partido y del Estado, la VNU tiene todas las condiciones para avanzar y convertirse en una de las universidades líderes de Asia, afianzando gradualmente su posición entre las mejores instituciones mundiales, expresó./.