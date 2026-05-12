Exposición fotográfica de Vietnam y Corea del Sur resalta los vínculos culturales

Dak Lak, Vietnam (VNA) – Una exposición fotográfica titulada “Conectando identidades” fue inaugurada hoy en el Museo de Dak Lak, con la presentación de 100 obras que reflejan la riqueza cultural y la belleza de Vietnam y Corea del Sur.
La muestra fue organizada de manera conjunta por la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos, una delegación de fotógrafos surcoreanos y la Asociación Provincial de Literatura y Artes de Dak Lak.
De las obras exhibidas, 60 fotografías muestran la imagen de una Corea del Sur moderna, destacando su riqueza cultural y sus impresionantes paisajes naturales. Las otras 40 capturan la belleza, la identidad cultural y el desarrollo constante de Dak Lak y de la región vietnamita de la Altiplanicie Occidental.
Como parte del programa, entre el 8 y el 13 de mayo, la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos y la delegación coreana realizaron recorridos de campo y actividades de creación fotográfica en las provincias de Khanh Hoa y Dak Lak.
Durante la inauguración, Ho Sy Minh, vicepresidente de la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos, destacó que la fotografía actúa como un puente cultural que fortalece el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de ambos países.
Asimismo, señaló que la exposición forma parte de un amplio programa de intercambio cultural entre fotógrafos de Vietnam y Corea del Sur, contribuyendo así a consolidar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.
El evento coincide además con el quinto aniversario de cooperación entre la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos y la Asociación de Fotógrafos de Corea del Sur, y constituye la segunda exposición fotográfica de amistad entre ambas naciones celebrada en Vietnam.
Según Ho Sy Minh, la experiencia de una semana recorriendo las regiones central y de la Altiplanicie Occidental permitió a los fotógrafos surcoreanos conocer más de cerca los paisajes, la hospitalidad y las tradiciones culturales de Vietnam. Se espera que las obras creadas durante este intercambio contribuyan a difundir la imagen del país y de su pueblo ante la comunidad internacional.
Por su parte, Soun Byeonghyo, jefe de la delegación surcoreana, afirmó que, pese a la distancia geográfica, los intercambios en los ámbitos turístico, económico y cultural han estrechado los lazos entre Vietnam y Corea del Sur.
Expresó además su confianza en que la exposición y las actividades de intercambio creativo sigan fortaleciendo la cooperación cultural y artística, así como la amistad entre ambos países.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de mayo en el Museo de Dak Lak, para el disfrute de residentes y visitantes./.
Vietnam brilla en el festival global de cultura de Seongnam
El pabellón vietnamita en el 15.º Festival de Armonía Global, organizado por la administración de la ciudad de Seongnam de Corea del Sur, atrajo a un gran número de visitantes con actividades que mostraron la cultura, la gastronomía y las imágenes del país y del pueblo vietnamita.