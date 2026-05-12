Exposición fotográfica de Vietnam y Corea del Sur resalta los vínculos culturales

Dak Lak, Vietnam (VNA) – Una exposición fotográfica titulada “Conectando identidades” fue inaugurada hoy en el Museo de Dak Lak, con la presentación de 100 obras que reflejan la riqueza cultural y la belleza de Vietnam y Corea del Sur.



La muestra fue organizada de manera conjunta por la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos, una delegación de fotógrafos surcoreanos y la Asociación Provincial de Literatura y Artes de Dak Lak.



De las obras exhibidas, 60 fotografías muestran la imagen de una Corea del Sur moderna, destacando su riqueza cultural y sus impresionantes paisajes naturales. Las otras 40 capturan la belleza, la identidad cultural y el desarrollo constante de Dak Lak y de la región vietnamita de la Altiplanicie Occidental.



Como parte del programa, entre el 8 y el 13 de mayo, la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos y la delegación coreana realizaron recorridos de campo y actividades de creación fotográfica en las provincias de Khanh Hoa y Dak Lak.



Durante la inauguración, Ho Sy Minh, vicepresidente de la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos, destacó que la fotografía actúa como un puente cultural que fortalece el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de ambos países.



Asimismo, señaló que la exposición forma parte de un amplio programa de intercambio cultural entre fotógrafos de Vietnam y Corea del Sur, contribuyendo así a consolidar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



El evento coincide además con el quinto aniversario de cooperación entre la Asociación Vietnamita de Artistas Fotográficos y la Asociación de Fotógrafos de Corea del Sur, y constituye la segunda exposición fotográfica de amistad entre ambas naciones celebrada en Vietnam.



Según Ho Sy Minh, la experiencia de una semana recorriendo las regiones central y de la Altiplanicie Occidental permitió a los fotógrafos surcoreanos conocer más de cerca los paisajes, la hospitalidad y las tradiciones culturales de Vietnam. Se espera que las obras creadas durante este intercambio contribuyan a difundir la imagen del país y de su pueblo ante la comunidad internacional.



Por su parte, Soun Byeonghyo, jefe de la delegación surcoreana, afirmó que, pese a la distancia geográfica, los intercambios en los ámbitos turístico, económico y cultural han estrechado los lazos entre Vietnam y Corea del Sur.



Expresó además su confianza en que la exposición y las actividades de intercambio creativo sigan fortaleciendo la cooperación cultural y artística, así como la amistad entre ambos países.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de mayo en el Museo de Dak Lak, para el disfrute de residentes y visitantes./.

VNA