Vietnam brilla en el Campeonato Asiático 2026 de Billar carambola

​Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El XIV Campeonato Asiático de billar carambola concluyó el 10 de mayo en el gimnasio Ho Xuan Huong, en Ciudad Ho Chi Minh, tras cuatro jornadas de intensas competencias que reunieron a la élite continental.

Organizado por la Federación de Billar y Snooker de Ciudad Ho Chi Minh bajo la dirección de la Confederación Asiática de Billar Carambola (ACBC), este evento deportivo congregó a 80 destacados jugadores provenientes de Vietnam, Corea del Sur y Japón.

​El gran destaque de esta edición fue la brillante actuación de Nguyen Duc Yen Sinh en la categoría femenina de carambola a tres bandas. Al triunfar en la fase final, se convirtió en la primera jugadora vietnamita en alcanzar la cima del podio continental.

​Tras una sólida actuación en la fase de grupos, Yen Sinh dio la sorpresa en semifinales al derrotar a la campeona defensora, la surcoreana Heo Chae Won, con un contundente marcador de 30-12 en solo 22 entradas.

​En la final, frente a otra representante de Corea del Sur, Lee Yu Na, la vietnamita mantuvo la concentración y venció 30-19 después de 35 entradas, confirmando así su supremacía y excepcional talento.

​Vietnam también brilló en la modalidad masculina de carambola a una banda gracias al dominio de Pham Canh Phuc. El jugador conquistó el título de campeón de manera contundente al derrotar al japonés Mori Yoichirou con un amplio marcador de 100-42.

​En las demás categorías, los representantes locales también tuvieron actuaciones destacadas, aunque la máxima distinción se les escapó por poco. En carambola a tres bandas U22, el joven Dinh Trong Van obtuvo la medalla de plata tras caer en la final ante el surcoreano Kim Do Hyun, quien retuvo su título con marcador de 40-28.

​Por su parte, Bao Phuong Vinh, una de las principales figuras del billar vietnamita, terminó subcampeón en la categoría masculina de carambola a tres bandas. A pesar de una espectacular remontada en la final con series de 10 y 7 puntos, tuvo que reconocer la superioridad del talentoso Kim Haeng Jik, quien ganó 50-42. No obstante, Bao Phuong Vinh ya había impresionado anteriormente en el torneo al eliminar al número uno del mundo, Cho Myung Woo./.

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