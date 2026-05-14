Cultura-Deporte

Selección de Vietnam hace historia al clasificar por primera vez al Mundial Sub-17 de FIFA

La selección sub-17 de Vietnam derrotó 3-2 a Emiratos Árabes Unidos y consiguió por primera vez la clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, liderando además su grupo en la Copa Asiática.

Jugadores vietnamitas celebran el gol. Foto: VFF
Jugadores vietnamitas celebran el gol. Foto: VFF

La selección sub-17 de Vietnam escribió una página histórica para el fútbol nacional tras vencer 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la última jornada del Grupo C de la Copa Asiática Sub-17 de 2026, resultado que le permitió clasificar por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA.

Además de asegurar el boleto al torneo juvenil más importante del planeta, el equipo dirigido por el entrenador Cristiano Roland terminó la fase de grupos como líder con seis puntos, por delante de Corea del Sur, que empató 0-0 frente a Yemen en el otro partido del grupo.

Vietnam llegó al encuentro decisivo con la obligación de ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación. Sin embargo, el conjunto vietnamita comenzó en desventaja tras el gol de Sultan Nasir Al Mheiri para Emiratos Árabes Unidos (EAU) en apenas 18 segundos de juego.

Lejos de perder la calma, los jugadores vietnamitas reaccionaron con determinación. Después de varios intentos ofensivos, Nguyen Luc marcó el empate 1-1 en el minuto 41 con un brillante tiro libre antes del descanso.

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Jugadores vietnamitas celebran el gol. Foto: VFF

En la segunda mitad, Vietnam mantuvo el control del partido. En el minuto 48, Van Duong aprovechó un pase atrás de Dai Nhan para poner el 2-1. Aunque EAU empató nuevamente gracias a una anotación de Adam Mahrous en el minuto 56, el conjunto vietnamita siguió presionando y encontró el gol decisivo en el minuto 68, cuando Manh Cuong anotó de cabeza tras un tiro de esquina.

En los minutos finales, el guardameta Xuan Hoa realizó varias intervenciones decisivas para preservar la histórica victoria vietnamita.

La hazaña de Vietnam recibió inmediatamente una amplia cobertura en la prensa regional. Diversos medios de Tailandia e Indonesia destacaron la actuación del conjunto juvenil vietnamita.

El reconocido periodista tailandés Jay Worapath afirmó que la victoria frente a EAU demuestra la madurez y el crecimiento del fútbol juvenil vietnamita. Según el periodista, Vietnam continúa consolidándose como una de las principales potencias regionales gracias a un modelo de formación sostenible y bien estructurado.

Por su parte, el portal tailandés AEC Football calificó el triunfo como “una noche histórica para el fútbol vietnamita” y elogió el espíritu competitivo del equipo tras comenzar el partido en desventaja.

En Indonesia, el medio Seasia Goal describió la clasificación de Vietnam al Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 como “un hito histórico” y destacó especialmente el hecho de que el equipo terminara primero en un grupo donde Corea del Sur era considerada favorita.

El diario Tribun Pontianaks señaló que Vietnam mereció plenamente la victoria al dominar las estadísticas del encuentro, con un 63 % de posesión, 12 remates y mejores indicadores ofensivos que EAU.

Mientras tanto, el periódico Kompas consideró que, independientemente del resultado ante Australia en los cuartos de final, el fútbol juvenil vietnamita ya puede sentirse orgulloso de haber logrado por primera vez la clasificación al Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar el próximo noviembre.

Analistas regionales consideran que el éxito de la selección dirigida por Cristiano Roland no solo representa un logro deportivo, sino también una muestra del progreso sostenido del fútbol juvenil vietnamita en los últimos años.

Tras los avances obtenidos en las categorías sub-20, sub-23 y la selección absoluta, Vietnam continúa reduciendo la distancia con las principales potencias del fútbol asiático./.

#Mundial Sub-17 de la FIFA #Vietnam Copa Mundial #Cristiano Roland
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