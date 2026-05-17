Familia de artesanos vietnamitas conserva el oficio de elaboración de pinturas Dong Ho

Hanoi (VNA)- En medio de la modernización y el riesgo de desaparición de numerosos valores tradicionales, la familia del artesano Nguyen Huu Hoa y su esposa, la artesana de mérito Nguyen Thi Oanh, continúa preservando y promoviendo el oficio de elaboración de las pinturas populares Dong Ho, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere salvaguardia urgente.

Originario del área de Dong Khe, barrio de Thuan Thanh, provincia de Bac Ninh, este arte surgió hace unos 500 años y alcanzó un gran desarrollo en la década de 1940, cuando 17 linajes familiares participaban en la producción de pinturas.

Sin embargo, tras 1945, muchas familias abandonaron el oficio para dedicarse a la fabricación de objetos votivos, lo que provocó el declive gradual de esta tradición. En ese contexto, la familia de Nguyen Huu Hoa persistió en la preservación del legado ancestral y se convirtió en un referente en la promoción de la cultura vietnamita en el exterior.

El artesano Nguyen Huu Hoa presenta la esencia de la pintura popular Dong Ho a los visitantes. (Fuente: VNA)

En un espacio de unos 30 metros cuadrados destinado a la exhibición y elaboración de pinturas, la pareja y sus descendientes mantienen todas las etapas tradicionales del proceso, desde la impresión y mezcla de colores hasta el secado de las obras. Nguyen Thi Oanh explicó que creció en una familia vinculada a este oficio, por lo que heredó desde pequeña el amor por este patrimonio cultural.

Además de conservar las técnicas tradicionales, ha restaurado numerosos modelos antiguos y creado más de 50 nuevas obras que combinan armoniosamente el espíritu folclórico con elementos contemporáneos.

Nguyen Huu Hoa, hijo del artesano Nguyen Huu Sam, se vinculó al oficio desde niño mediante tareas como colorear, secar y apoyar la impresión de las pinturas. Actualmente, su familia conserva unas 600 planchas antiguas de grabado en madera, varias de ellas datadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Además de crear y transmitir este arte tradicional, la familia participa activamente en actividades de demostración y promoción de las pinturas Dong Ho en numerosos eventos culturales y diplomáticos nacionales e internacionales.

Los turistas experimentan la impresión de pinturas Dong Ho. (Fuente: VNA)

A través de experiencias de impresión sobre papel Do recubierto de polvo de concha, los visitantes pueden conocer más profundamente las costumbres, la vida y la filosofía de los vietnamitas reflejadas en cada obra.

Un momento especialmente significativo para Nguyen Huu Hoa fue su viaje a Nueva Delhi (India) en diciembre de 2025, cuando se convirtió en el único artesano de la aldea Dong Ho que integró la delegación vietnamita participante en la XX sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En esa ocasión, el oficio de elaboración de las pinturas populares Dong Ho fue inscrito oficialmente por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere salvaguardia urgente.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Bac Ninh, los artesanos no solo son “guardianes de la tradición”, sino también verdaderos “embajadores” encargados de difundir los valores culturales vietnamitas en el mundo y contribuir a la preservación sostenible del arte popular Dong Ho./.