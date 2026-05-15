Presentan en Japón iniciativa de autodefensa femenina basada en arte marcial vietnamita Vovinam

​Tokio (VNA) - La Embajada de Vietnam en Japón celebró hoy la ceremonia de lanzamiento del proyecto “Guardian Girls Vovinam (GGV) Japan”, una iniciativa internacional orientada a promover el empoderamiento y la protección de mujeres y niñas mediante la práctica del arte marcial tradicional vietnamita Vovinam.

​El proyecto es impulsado por la organización no gubernamental Guardian Girls International en coordinación con la Federación Mundial de Vovinam, con el objetivo de fomentar la igualdad de género, fortalecer el liderazgo femenino y mejorar la seguridad de mujeres y niñas.

​Según los organizadores, instructoras certificadas bajo estándares internacionales impartirán cursos, seminarios y actividades comunitarias destinadas a proporcionar habilidades de autodefensa, así como conocimientos sobre prevención de la violencia de género y desarrollo de la confianza personal.

​El proyecto ya había sido presentado previamente en Vietnam, con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada de Japón en Hanoi.

El vicepresidente de la Federación Mundial de Vovinam, Bach Ngoc Chien, habla en el acto (Foto: VNA)

Al acto asistieron el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu; el fundador y presidente de GGI, Koyamada Shin; el vicepresidente de la Federación Mundial de Vovinam, Bach Ngoc Chien; y el exviceministro japonés de Asuntos Exteriores, Isawa Ichiro.

​Durante su intervención, Bach Ngoc Chien destacó que los participantes no solo aprenderán técnicas de autodefensa, sino que también podrán acercarse a la cultura y la historia de Vietnam. Actualmente, el Vovinam cuenta con más de dos millones de practicantes en más de 70 países y continúa expandiéndose gracias a iniciativas como GGV.

​Los organizadores y asistentes coincidieron en que el proyecto contribuirá a fortalecer los intercambios culturales y deportivos, así como la amistad y el entendimiento mutuo entre Vietnam y Japón, además de promover la imagen del país asiático como una nación con una rica tradición marcial./.