Llaman a pescadores vietnamitas a proteger soberanía marítima y luchar unidos contra la pesca ilegal

Hanoi (VNA) – El Comando de la Región 2 de la Guardia Costera y la Junta de Información, Educación y Movilización de Masas del Comité partidista de la provincia de Quang Ngai celebraron hoy una conferencia de comunicación en la comuna de Sa Huynh para concienciar sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



En su intervención en el evento, el coronel superior Tran Hong Que, subcomisario político del Comando, describió Sa Huynh como una localidad con ricas tradiciones históricas y culturales y una puerta estratégica en la parte sur de la provincia de Quang Ngai.



Subrayó que la zona costera desempeña un papel importante en el desarrollo de la economía marítima, el turismo y la defensa de la seguridad nacional en la región costera del centro de Vietnam.



Según Hong Que, los pescadores locales han mantenido su tradición de perseverancia y pesca en alta mar a pesar de los desafíos del mar. Enfatizó que cada embarcación pesquera no es solo un medio de subsistencia y producción, sino también un “hito vivo” que reafirma la soberanía nacional de Vietnam sobre sus mares e islas.



Llamó a los pescadores a seguir promoviendo la solidaridad, cumplir estrictamente las regulaciones legales y realizar plenamente el registro e inspección de embarcaciones.



También instó a los propietarios de barcos pesqueros a mantener en funcionamiento los sistemas de monitoreo de viajes (VMS), coordinar activamente con las fuerzas competentes y evitar estrictamente la entrada en aguas extranjeras, contribuyendo al desarrollo de un sector pesquero moderno, responsable y sostenible.



En la conferencia, funcionarios de la división jurídica del Comando difundieron entre propietarios de embarcaciones, capitanes, ingenieros jefe, tripulantes y empresas locales de compra de productos del mar las regulaciones vietnamitas e internacionales sobre la pesca.



El programa se centró en mejorar la conciencia de los pescadores sobre las consecuencias legales y el impacto económico de las infracciones relacionadas con la pesca IUU, especialmente en el contexto de los esfuerzos de Vietnam para levantar la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea.



El pescador Tran Van Duc, del área residencial Thanh Duc 1, afirmó que la conferencia ofreció una orientación legal práctica y fácil de entender, ayudándole a comprender mejor las consecuencias de las violaciones relacionadas con la pesca ilegal.



Se comprometió a mantener su sistema VMS funcionando las 24 horas mientras esté en el mar, evitar estrictamente la entrada en aguas extranjeras y animar a otros pescadores a cumplir las normativas.



Con motivo del evento, los organizadores entregaron 50 paquetes de regalos, cada uno valorado en 1 millón de VND (38 USD) en efectivo y artículos de primera necesidad, a hogares pesqueros en situación difícil. También se distribuyeron manuales legales, folletos y banderas nacionales a los pescadores locales./.

VNA