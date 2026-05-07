Economía

Provincia de Gia Lai fortalece control pesquero con tecnología digital

Cada vez más pescadores de la provincia vietnamita Gia Lai adoptan el libro electrónico de explotación acuática, una herramienta que les permite ahorrar tiempo, asegurar el almacenamiento de datos y transformar su mentalidad productiva hacia un modelo más moderno y sostenible.

Un barco pesquero de la provincia de Gia Lai. (Fuente: VNA)
Un barco pesquero de la provincia de Gia Lai. (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) Cada vez más pescadores de la provincia vietnamita Gia Lai adoptan el libro electrónico de explotación acuática, una herramienta que les permite ahorrar tiempo, asegurar el almacenamiento de datos y transformar su mentalidad productiva hacia un modelo más moderno y sostenible.

Según las estadísticas, hasta finales de abril pasado, un total de tres mil 257 embarcaciones pesqueras de 12 metros o más de eslora en Gia Lai han instalado el Software para Sistemas de Navegación de Buques. Actualmente, los proveedores continúan asesorando a los pescadores en la instalación y el uso de esa bitácora electrónica.

Hoang Le Viet Thang, representante de la empresa de comunicación y energía TComie (proveedor de software), comentó que el libro de registro electrónico, ha sido implementado a lo largo de la provincia desde finales de 2025.

El creciente número de pescadores que utilizan el software demuestra que se están adaptando muy rápidamente, señaló.

La unidad ha desplegado personal que está presente regularmente en los puertos pesqueros de Quy Nhon, De Gi y Tam Quan para ayudar a los pescadores a instalar la aplicación y guiarlos en la actualización y el uso del Libro de Registro de Pesca, con el objetivo de lograr que el 100% de los propietarios y capitanes de los buques dominen la utilización de este software, compartió.

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Los pescadores manejan el software del libro de registro electrónico. (Foto:VNA)



El cuaderno no solo facilita las actividades de los pescadores, sino que también ayuda a las autoridades a gestionar de forma más eficaz, especialmente en lo que respecta al control del volumen de capturas, las cantidades declaradas y las zonas de explotación.

Al mismo tiempo, contribuye a aumentar la transparencia de los datos, cumpliendo con el propósito de la trazabilidad y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Dao Xuan Thien, director de la Junta de Gestión de Puertos Pesqueros de Gia Lai, informó que anteriormente los fondeaderos enfrentaban muchas dificultades para verificar y certificar el origen de los productos del mar.

Si bien el registro manual de las actividades pesqueras permitía registrar con precisión el volumen de captura, era muy difícil obtener las coordenadas correctas, entre otros aspectos, detalló.

Actualmente, la Junta exige a los pescadores la instalación de dispositivos de seguimiento de embarcaciones y el uso de registros electrónicos de pesca. Esto permite enviar diariamente datos sobre cada salida del barco para su control, a la vez que reduce el tiempo para los trámites de entrada al puerto y la certificación del origen de los productos acuáticos.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Gia Lai, la localidad cuenta actualmente con cinco mil 570 embarcaciones pesqueras con licencias de pesca; de las cuales, tres mil 158 de eslora superior a 15 metros.

Con el fin de apoyar y alentar a los pescadores a cumplir con las regulaciones pesqueras, a finales de 2025, el Consejo Popular de Gia Lai emitió la Resolución No. 28/2025/NQ-HĐND, que estipula el apoyo para las cuotas de suscripción destinadas al mantenimiento de la conexión de los dispositivos de seguimiento de embarcaciones y los libros de registro electrónicos para los buques pesqueros de 12 metros o más de eslora.

Esto ayudará a motivar a las personas a pasar de la gestión manual de las actividades pesqueras a un enfoque transparente, legal y responsable./.

VNA
#Gia Lai #registros electrónicos #IUU #barcos
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Lucha contra pesca ilegal

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