Viettel debuta en Exposición Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Turquía

Hanoi (VNA) - La Corporación de Alta Tecnología de Viettel (Viettel High Tech), perteneciente al grupo vietnamita de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel, participa en la Exposición Internacional de Industria de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026, que se celebra del 5 al 9 de mayo en Turquía, presentando 73 productos de alta tecnología en ocho áreas clave, promoviendo así la capacidad de la industria de defensa del país indochino a nivel internacional.

Es la primera vez que una empresa vietnamita participa en SAHA, reafirmando las perspectivas de desarrollo en el sector de defensa en la región. Viettel está presente en el Hall 1, junto a pabellones nacionales de Asia Occidental y Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos (EAU), Eslovaquia y Azerbaiyán, y junto a marcas líderes mundiales como Roketsan de Turquía, Edge Group de EAU, Leonardo de Italia y Airbus.

SAHA 2026 es uno de los mayores eventos de defensa y aeroespacial de la región Euroasiática, reuniendo a más de 1.700 empresas de 120 países, incluidos grandes conglomerados de defensa, organismos gubernamentales y militares, y centros de investigación y desarrollo.​

Durante la inauguración, el coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, visitó el stand de Viettel, destacando los esfuerzos de la empresa por llevar sus productos al mercado internacional y subrayando su capacidad de investigación, dominio tecnológico e integración global.

En la exposición, representantes de Viettel High Tech sostuvieron reuniones con importantes socios en Turquía, desde la agencia de investigación TÜBİTAK y empresas tecnológicas como SDT Space & Defence Technologies y Transvaro, hasta conglomerados principales como STM y Roketsan, mostrando su estrategia de conectar toda la cadena de valor, desde investigación y desarrollo hasta comercialización.

En este acontecimiento, Viettel no solo presenta productos, sino que también busca cooperación en desarrollo conjunto, integración tecnológica y participación en programas de gran escala.

Antes de SAHA 2026, Viettel High Tech participó en otras exposiciones internacionales de defensa, como la World Defense Exhibition 2026 en Arabia Saudita, la Asian Defense Services Exhibition 2024 en Malasia y la International Defense Industry 2023 en Polonia.

Estas actividades reflejan la estrategia de Viettel de consolidar la alta tecnología como pilar de desarrollo, expandir la cooperación internacional y participar activamente en cadenas globales de investigación, desarrollo e integración tecnológica./.​