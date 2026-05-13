Vietnam simplifica trámites para impulsar un entorno de negocios favorable

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha emitido recientemente una serie de ocho resoluciones consecutivas centradas en la reducción, descentralización y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones de inversión en diversos sectores de la gestión estatal.



Esta iniciativa se considera una reforma a gran escala con un impacto directo en miles de procesos y trámites que las empresas y los ciudadanos deben cumplir habitualmente en sus actividades de inversión, producción y comercio.



La medida refleja la firme determinación del Ejecutivo en su nuevo mandato para transformar radicalmente el funcionamiento del aparato administrativo estatal, con el ambicioso objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos a partir del presente año 2026.



La reforma del entorno empresarial en Vietnam se ha medido tradicionalmente a través de las cifras de reducción de trámites o condiciones de inversión. No obstante, tras múltiples revisiones previas, la comunidad empresarial ha señalado que, a pesar de los recortes nominales, persiste la existencia de licencias secundarias camufladas bajo otras formas jurídicas.



Muchas normativas calificadas como simplificadas obligan todavía a los empresarios a desplazarse en repetidas ocasiones para completar expedientes, esperar certificaciones o solicitar opiniones de múltiples ministerios. Actualmente, el país mantiene 198 sectores económicos condicionados, los cuales abarcan aproximadamente 4.603 condiciones de negocio específicas.



Ante este escenario, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, dio instrucciones imperativas para reducir de inmediato al menos el 30% de los procedimientos administrativos, disminuir en un 50% el tiempo de resolución y los costos de cumplimiento, y recortar un 30% las condiciones de negocio existentes, eliminando el 100% de los trámites considerados innecesarios. Este mandato constituye un mensaje diáfano de la jefatura del Gobierno, que manifiesta una tolerancia cero ante el mantenimiento de barreras administrativas irracionales y posiciona la mejora del entorno empresarial como una prioridad absoluta de la agenda nacional.



Desde la perspectiva del sector privado, Le Tuan Linh, director de la empresa de confección Nam Linh, destacó que el aspecto más relevante de esta oleada reformista es el cambio profundo en la filosofía de gestión, pasando de un control previo a un control posterior. En lugar de ejercer una vigilancia estricta en la fase de concesión de licencias iniciales, las autoridades se centrarán ahora en el establecimiento de estándares técnicos y en la supervisión continua del proceso operativo de las empresas. Este enfoque moderno busca equilibrar la creación de un entorno comercial fluido con el mantenimiento de una gestión estatal eficaz y responsable.



Por su parte, Van Tien Duc, director de la compañía Duc Phuc, subrayó que con este espíritu de reforma sustancial, se espera una reducción efectiva en los tiempos de tramitación, facilitando la expansión de las inversiones y dinamizando el sector económico privado.



En esta misma línea, Ho Sy Hung, presidente de la Confederación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), valoró la reforma como un motor fundamental para mejorar la competitividad de Vietnam en la región y fortalecer la confianza de los inversores en las políticas de apertura del Partido y el Estado.



Los cálculos preliminares indican que la implementación de las ocho resoluciones gubernamentales permitirá ahorrar más del 50% del tiempo y los costos de cumplimiento en comparación con los registros de 2024.



Sin embargo, este nuevo paradigma exige una evolución en la capacidad de gestión pública, requiriendo sistemas de normativas técnicas claros, bases de datos transparentes y una supervisión apoyada en la tecnología digital. De no ser eficiente el control posterior, la reducción de trámites podría generar vacíos de gestión o nuevos riesgos operativos.



Al evaluar los planes de recorte, el Ministerio de Justicia instó a los diversos ministerios y sectores a presentar soluciones alternativas viables que eviten que la simplificación se quede únicamente en el papel.



Expertos económicos coinciden en que el éxito de la reforma depende de la organización ejecutiva en los niveles locales, donde a menudo surgen requisitos adicionales que prolongan los plazos.



Para que los cambios sean efectivos, resulta esencial potenciar la descentralización, elevar la capacidad de los funcionarios y aplicar tecnologías que permitan que las empresas proporcionen su información una sola vez, optimizando así todos los recursos del Estado y del sector privado para el crecimiento nacional./.

VNA