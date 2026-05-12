Hai Phong mantiene liderazgo nacional en reforma administrativa y satisfacción ciudadana

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad portuaria de Hai Phong volvió a situarse en el primer lugar nacional tanto en el Índice de Reforma Administrativa (PAR INDEX) como en el Índice de Satisfacción Ciudadana sobre los servicios de los organismos administrativos estatales (SIPAS) en 2025.

Se trata de la tercera ocasión en que la urbe encabeza el PAR INDEX y del segundo año consecutivo en que lidera simultáneamente ambos indicadores, consolidando así su posición como referente nacional en modernización administrativa.

El vicepresidente del Comité Popular municipal Hoang Minh Cuong destacó que la ciudad ha definido la reforma administrativa como una tarea estratégica para impulsar el desarrollo socioeconómico y fortalecer su competitividad. En ese marco, las autoridades han aplicado de manera coordinada diversas medidas, entre ellas la ampliación de los servicios públicos en línea, la digitalización de expedientes, el fortalecimiento de la descentralización y el incremento de la responsabilidad de los funcionarios.

Pese a los desafíos enfrentados en 2025, especialmente el proceso de reorganización de unidades administrativas y la implementación del modelo de administración local de dos niveles a partir del 1 de julio, Hai Phong mantuvo un sólido crecimiento económico, con un aumento del Producto Interno Bruto Regional (GRDP) del 11,81%. Con ello, la ciudad se convirtió en la única localidad vietnamita en sostener once años consecutivos de crecimiento de dos dígitos.

Según los resultados oficiales, el PAR INDEX de Hai Phong alcanzó el 95,37%, superando en 2,21 puntos porcentuales a la localidad ubicada en segundo lugar. La ciudad también encabezó varios indicadores sectoriales vinculados con la reforma de los procedimientos administrativos, la reforma institucional, las finanzas públicas y la distribución de los funcionarios.

En cuanto al índice SIPAS, la urbe obtuvo 91,12%, siendo la única del país en superar la barrera del 90%. Asimismo, ocupó el primer lugar nacional en los niveles de satisfacción relacionados con la elaboración y aplicación de políticas públicas, así como con la prestación de servicios administrativos.

Estos resultados reflejan la confianza y valoración positiva de ciudadanos y empresas hacia la calidad de los servicios administrativos en la ciudad, además de evidenciar la efectividad de las políticas de reforma administrativa, transformación digital y construcción de una administración moderna, transparente y orientada al servicio público./.