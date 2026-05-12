Sociedad

Hai Phong mantiene liderazgo nacional en reforma administrativa y satisfacción ciudadana

Hai Phong volvió a ocupar el primer lugar en Vietnam en los índices PAR INDEX y SIPAS 2025, consolidando su liderazgo en reforma administrativa, transformación digital y calidad de los servicios públicos.

Funcionarios de la comuna de Tan Minh, en Hải Phòng, atienden trámites administrativos de los ciudadanos. (Foto: VNA)
Funcionarios de la comuna de Tan Minh, en Hải Phòng, atienden trámites administrativos de los ciudadanos. (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad portuaria de Hai Phong volvió a situarse en el primer lugar nacional tanto en el Índice de Reforma Administrativa (PAR INDEX) como en el Índice de Satisfacción Ciudadana sobre los servicios de los organismos administrativos estatales (SIPAS) en 2025.

Se trata de la tercera ocasión en que la urbe encabeza el PAR INDEX y del segundo año consecutivo en que lidera simultáneamente ambos indicadores, consolidando así su posición como referente nacional en modernización administrativa.

El vicepresidente del Comité Popular municipal Hoang Minh Cuong destacó que la ciudad ha definido la reforma administrativa como una tarea estratégica para impulsar el desarrollo socioeconómico y fortalecer su competitividad. En ese marco, las autoridades han aplicado de manera coordinada diversas medidas, entre ellas la ampliación de los servicios públicos en línea, la digitalización de expedientes, el fortalecimiento de la descentralización y el incremento de la responsabilidad de los funcionarios.

Pese a los desafíos enfrentados en 2025, especialmente el proceso de reorganización de unidades administrativas y la implementación del modelo de administración local de dos niveles a partir del 1 de julio, Hai Phong mantuvo un sólido crecimiento económico, con un aumento del Producto Interno Bruto Regional (GRDP) del 11,81%. Con ello, la ciudad se convirtió en la única localidad vietnamita en sostener once años consecutivos de crecimiento de dos dígitos.

Según los resultados oficiales, el PAR INDEX de Hai Phong alcanzó el 95,37%, superando en 2,21 puntos porcentuales a la localidad ubicada en segundo lugar. La ciudad también encabezó varios indicadores sectoriales vinculados con la reforma de los procedimientos administrativos, la reforma institucional, las finanzas públicas y la distribución de los funcionarios.

En cuanto al índice SIPAS, la urbe obtuvo 91,12%, siendo la única del país en superar la barrera del 90%. Asimismo, ocupó el primer lugar nacional en los niveles de satisfacción relacionados con la elaboración y aplicación de políticas públicas, así como con la prestación de servicios administrativos.

Estos resultados reflejan la confianza y valoración positiva de ciudadanos y empresas hacia la calidad de los servicios administrativos en la ciudad, además de evidenciar la efectividad de las políticas de reforma administrativa, transformación digital y construcción de una administración moderna, transparente y orientada al servicio público./.

VNA
#Hai Phong #reforma administrativa Vietnam #PAR INDEX 2025 #SIPAS 2025 #satisfacción ciudadana Vietnam #transformación digital #crecimiento económico Hai Phong #administración pública Vietnam #servicios públicos Vietnam #modernización administrativa Hai Phong
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Una clase de matemáticas impartida en un idioma extranjero y utilizando modelos en la escuela secundaria Hong Quang, barrio de Le Thanh Nghi. (Foto: VNA)

Hai Phong impulsa innovación para avanzar en reforma educativa

Fomentar la pasión por el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes mediante concursos internacionales, junto con un fuerte enfoque en la enseñanza de idiomas extranjeros, es un pilar fundamental para que la ciudad vietnamita de Hai Phong implemente la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación.

Ver más

Jóvenes vietnamitas en Europa fortalecen su red de estudiantes (Foto: VNA)

Jóvenes vietnamitas en Europa fortalecen su red de estudiantes

La Unión de Asociaciones de Estudiantes Vietnamitas en Europa (VYSEF en inglés) celebró con éxito en París su segundo Congreso para el mandato 2026-2031, en un formato híbrido que reunió de manera presencial y virtual a unos 80 representantes de asociaciones vietnamitas de jóvenes y estudiantes procedentes de numerosos países europeos.

Guardia Costera rescata embarcación averiada con 57 pescadores cerca de Truong Sa (Foto: VNA)

Guardia Costera rescata embarcación averiada con 57 pescadores cerca de Truong Sa

El Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam llevó a cabo con éxito una operación de rescate de emergencia para un barco pesquero con 57 pescadores a bordo, después de que este sufriera graves daños tras colisionar con un carguero no identificado en aguas cercanas al archipiélago de Truong Sa (Spratly).

Andrea Teufel, jefa de la representación de la Asociación Alemana para la Conservación del Patrimonio Cultural en Vietnam, presenta el proceso de restauración de murales al director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou. (Fuente: VNA)

Huella de “ciudadanos honorarios” en desarrollo de Hue

En el proceso de conservación del patrimonio y el desarrollo de la medicina especializada, el turismo y los servicios - sectores clave de la ciudad centrovietnamita de Hue-, la contribución de expertos internacionales ha sido constante, fortaleciendo las capacidades internas y promoviendo un crecimiento sostenible.