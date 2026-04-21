Economía

Hai Phong reduce tarifas de infraestructura portuaria para líquidos

El Consejo Popular de Hai Phong aprobó recientemente una resolución que establece las tarifas por el uso de la infraestructura, servicios y utilidades públicas en las áreas portuarias de la ciudad para mercancías líquidas, incluyendo gasolina, diésel y gas.

Área de almacenamiento de contenedores en el puerto de Tan Vu (Hai Phong). Foto: VNA
Área de almacenamiento de contenedores en el puerto de Tan Vu (Hai Phong). Foto: VNA

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El Consejo Popular de Hai Phong aprobó recientemente una resolución que establece las tarifas por el uso de la infraestructura, servicios y utilidades públicas en las áreas portuarias de la ciudad para mercancías líquidas, incluyendo gasolina, diésel y gas.

La resolución entró en vigor desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la normativa, las organizaciones y personas involucradas en la recaudación, pago, gestión y uso de esta tarifa para productos líquidos (gasolina, diésel, gas) estarán exentas, aplicándose una tarifa de 0 dong.

Para otros productos líquidos distintos de gasolina, diésel y gas, la ciudad mantiene las tarifas establecidas en la Resolución No. 148/2016/NQ-HDND y la Resolución No. 24/2017/NQ-HDND.

El Consejo Popular delega al Comité Popular municipal y a las agencias correspondientes la implementación de la resolución, mientras que el Comité Permanente del Consejo, sus comisiones y sus miembros supervisarán su ejecución.

A finales de marzo de 2026, el Comité Popular municipal se reunió con empresas para conocer las dificultades de los importadores y distribuidores de líquidos en el puerto de Hai Phong, en el contexto de la volatilidad de los precios internacionales de combustibles.

El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad, Hoang Minh Cuong, señaló que Hai Phong es un importante centro industrial, portuario y logístico del país, por lo que estas fluctuaciones afectan directamente diversos sectores como transporte, logística, puertos, industria manufacturera, construcción, comercio, importación-exportación, finanzas y, especialmente, el suministro de combustibles.

Por ello, la ciudad ordenó a los departamentos y unidades pertinentes estudiar y proponer soluciones de apoyo a las empresas, entre ellas la reducción de tarifas portuarias para líquidos como gasolina, diésel y gas.

Según Minh Cuong, esta medida es práctica y oportuna, refleja el compromiso de acompañar a las empresas y contribuye a estabilizar la importación, circulación y suministro de combustibles, beneficiando la producción, el comercio y la vida diaria de la población./.

VNA
#Hai Phong #tarifas por el uso de la infraestructura
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