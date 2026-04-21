Hai Phong reduce tarifas de infraestructura portuaria para líquidos

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El Consejo Popular de Hai Phong aprobó recientemente una resolución que establece las tarifas por el uso de la infraestructura, servicios y utilidades públicas en las áreas portuarias de la ciudad para mercancías líquidas, incluyendo gasolina, diésel y gas.

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La resolución entró en vigor desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

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De acuerdo con la normativa, las organizaciones y personas involucradas en la recaudación, pago, gestión y uso de esta tarifa para productos líquidos (gasolina, diésel, gas) estarán exentas, aplicándose una tarifa de 0 dong.

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Para otros productos líquidos distintos de gasolina, diésel y gas, la ciudad mantiene las tarifas establecidas en la Resolución No. 148/2016/NQ-HDND y la Resolución No. 24/2017/NQ-HDND.

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El Consejo Popular delega al Comité Popular municipal y a las agencias correspondientes la implementación de la resolución, mientras que el Comité Permanente del Consejo, sus comisiones y sus miembros supervisarán su ejecución.

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A finales de marzo de 2026, el Comité Popular municipal se reunió con empresas para conocer las dificultades de los importadores y distribuidores de líquidos en el puerto de Hai Phong, en el contexto de la volatilidad de los precios internacionales de combustibles.

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El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad, Hoang Minh Cuong, señaló que Hai Phong es un importante centro industrial, portuario y logístico del país, por lo que estas fluctuaciones afectan directamente diversos sectores como transporte, logística, puertos, industria manufacturera, construcción, comercio, importación-exportación, finanzas y, especialmente, el suministro de combustibles.

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Por ello, la ciudad ordenó a los departamentos y unidades pertinentes estudiar y proponer soluciones de apoyo a las empresas, entre ellas la reducción de tarifas portuarias para líquidos como gasolina, diésel y gas.

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Según Minh Cuong, esta medida es práctica y oportuna, refleja el compromiso de acompañar a las empresas y contribuye a estabilizar la importación, circulación y suministro de combustibles, beneficiando la producción, el comercio y la vida diaria de la población./.