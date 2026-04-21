Vietnam y Corea del Sur fortalecen cooperación en ferrocarril, infraestructura y ciudades inteligentes

Hanoi (VNA) - Vietnam y Corea del Sur acordaron reforzar su cooperación en los ámbitos de infraestructura de transporte, desarrollo urbano y ciudades inteligentes, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi entre el ministro vietnamita de Construcción, Tran Hong Minh, y el titular del Ministerio surcoreano de Tierra, Infraestructura y Transporte (MOLIT), Kim Yun-duk.

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El encuentro tuvo como objetivo consolidar los avances logrados hasta la fecha y abrir nuevas líneas de colaboración estratégica entre ambos países, con especial énfasis en el transporte y el urbanismo.

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En el sector del transporte, Corea del Sur se mantiene como el segundo mayor donante bilateral de Vietnam. Desde 1996, ambos países han desarrollado una amplia cartera de proyectos de infraestructura, con 9 iniciativas finalizadas por más de 1.000 millones de dólares en préstamos y otras 6 en ejecución por un valor cercano a los 600 millones de dólares.

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En el ámbito urbano y de vivienda, la cooperación surcoreana ha contribuido al fortalecimiento del marco legal vietnamita, especialmente en la revisión de la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios (modificadas en 2023), lo que ha favorecido un entorno más estable para la inversión.

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La presencia de empresas surcoreanas también se ha hecho visible en proyectos urbanos emblemáticos, como el complejo Starlake en Hanoi, así como en el desarrollo de la nuevoaárea urbana del sureste en Hung Yen, a cargo de la Corporación de Vivienda y Tierras de Corea. Además, ambas partes han implementado conjuntamente tres proyectos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) en ciudades inteligentes y vivienda social.

El ministro vietnamita de Construcción, Tran Hong Minh, (centro) en la cita. (Foto: VNA)

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Durante la reunión, la parte surcoreana propuso ampliar la cooperación hacia nuevos ámbitos como medio ambiente, energía, gestión urbana y formación de recursos humanos, además de facilitar la participación de sus empresas en proyectos de desarrollo en Vietnam.

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El ministro Kim Yun-duk advirtió que, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro y la seguridad energética, resulta prioritario fortalecer la cooperación bilateral. En este sentido, propuso la creación de un Comité de Cooperación en Infraestructura y Tecnología entre ambos países.

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En materia ferroviaria, Corea del Sur destacó su experiencia en trenes de alta velocidad desde 2004 y su desarrollo tecnológico propio, y manifestó su interés en ampliar la cooperación con Vietnam, incluyendo el suministro de trenes para la línea 2 del metro de Ciudad Ho Chi Minh, así como la transferencia de tecnología y la formación de personal.

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Asimismo, propuso la organización de la primera Conferencia de Cooperación Ferroviaria Vietnam–Corea del Sur en junio de 2026, sobre la base del memorando de entendimiento firmado en 2025.

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Más allá del sector ferroviario, Seúl expresó su intención de ampliar la cooperación hacia carreteras, puertos y aviación, a través de modelos de inversión ODA y asociación público-privada (APP), además de la elaboración de políticas y el desarrollo de recursos humanos.

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Por su parte, el ministro Tran Hong Minh manifestó el respaldo de Vietnam a estas iniciativas, aunque subrayó la necesidad de una implementación adecuada y eficaz. Señaló además que, en el contexto de la descentralización administrativa en Vietnam, las empresas surcoreanas deberán trabajar directamente con las autoridades locales para desarrollar proyectos de urbanismo, zonas industriales y transporte urbano.

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Al cierre de la reunión, el Ministerio de Construcción vietnamita acordó coordinar con la parte surcoreana la implementación de varias iniciativas clave, entre ellas la creación del Comité de Cooperación en Infraestructura y Tecnología, la organización del foro ferroviario bilateral en 2026, la promoción de proyectos APP y el impulso de centros de ciudades inteligentes Vietnam–Corea del Sur./.

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