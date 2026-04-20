Economía

Vietnam acelera la puesta en marcha del mercado piloto de criptoactivos

Vietnam impulsa su mercado piloto de criptoactivos con alianzas internacionales y avances regulatorios para iniciar operaciones en 2026.

Representantes de VPBank y OKX firman un memorando de entendimiento estratégico. (Foto: VPBank)
Representantes de VPBank y OKX firman un memorando de entendimiento estratégico. (Foto: VPBank)

Hanoi (VNA) - Vietnam está intensificando el despliegue de su mercado piloto de criptoactivos, impulsado por la entrada formal de exchanges internacionales y la rápida implementación de marcos fiscales y contables, lo que allana el camino para el inicio de sus operaciones.

Un catalizador clave es la alianza estratégica entre el Banco de Prosperidad de Vietnam (VPBank) y OKX, una de las principales plataformas globales de activos digitales. A través de un memorando de entendimiento (MdE) firmado el 14 de abril, OKX trabajará estrechamente con VPBank para ofrecer asesoramiento estratégico, compartir experiencia operativa, aportar soluciones tecnológicas y facilitar conexiones de liquidez conformes a la normativa para la plataforma de negociación de activos digitales gestionada por Vietnam Prosperity Crypto Exchange JSC (Bolsa de Criptoactivos Prosperidad de Vietnam (CAEX), miembro del ecosistema de VPBank.

Al mismo tiempo, OKX, mediante su brazo inversor OKX Ventures, inyectará capital en CAEX, permitiendo a la empresa cumplir con el requisito mínimo de capital de unos 380 millones de USD, exigido para participar en el programa piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam.

La alianza entre VPBank y OKX está despertando un notable interés entre los inversores extranjeros del sector de activos digitales.

Según Tran Quy, presidente del Instituto Vietnamita para el Desarrollo de la Economía Digital y de la plataforma de activos digitales MetaDAP, esta cooperación va más allá de una simple inversión y se perfila como un modelo de referencia para la futura estructura del mercado. A su juicio, abre la puerta a la entrada de otros actores de peso en el sector en Vietnam.

El marco regulatorio vietnamita fija condiciones relativamente estrictas, como un capital mínimo de 380 millones de dólares, un límite del 49 % a la propiedad extranjera y la exigencia de que al menos el 65 % del capital proceda de instituciones financieras y tecnológicas nacionales. Estas disposiciones restringen la posibilidad de que las bolsas extranjeras operen con propiedad total, por lo que las empresas conjuntas se presentan como la vía más viable de acceso al mercado, señaló.

Anteriormente, el Banco Militar Comercial Conjunto (MB Bank) también firmó un acuerdo de cooperación técnica con Dunamu, operador de la bolsa Upbit, para estudiar y desarrollar un modelo de comercio de criptomonedas adaptado al contexto vietnamita.

Tran Xuan Tien, secretario general de la Asociación Blockchain de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que la participación de exchanges internacionales, gracias a su experiencia, tecnología y capacidad para abordar desafíos como la liquidez y la captación de usuarios, contribuirá a acelerar el programa piloto. Esto, añadió, permitirá a los usuarios disfrutar de experiencias más ágiles, familiares y modernas.

Marco legal definido

Mientras tanto, se intensifica la competencia por obtener licencias piloto. El Ministerio de Finanzas confirmó que cinco de las siete solicitudes presentadas para proyectos piloto de exchanges de criptomonedas cumplen con los requisitos. Entre ellas figuran VIX Digital Asset Exchange JSC (VIXEX), Loc Phat Vietnam Crypto Asset Exchange JSC (LPEX), CAEX, Techcom Crypto Exchange JSC (TCEX) y Vietnam Digital Assets JSC.

En un reciente diálogo político sobre la implementación piloto de criptoactivos, organizado por la Comisión Estatal de Valores (SSC) de Vietnam y la Asociación Vietnamita de Blockchain, la directora general de TCEX, Doan Mai Hanh, afirmó que su sistema puede procesar hasta 100.000 transacciones por segundo, cumpliendo estrictos estándares de seguridad de la información. Asimismo, los solicitantes avanzan en los preparativos en materia de custodia de activos, personal y cumplimiento normativo.

Para obtener la licencia, los candidatos deben superar una evaluación regulatoria que incluye la certificación del Ministerio de Seguridad Pública para sistemas de información de nivel 4, además de demostrar el cumplimiento del requisito de capital, explicó.

En el plano normativo, el marco legal avanza con rapidez. Durante marzo y abril, el Ministerio de Finanzas emitió varias circulares que orientan aspectos clave del mercado. Según expertos, estas disposiciones configuran un entorno operativo básico, con directrices coherentes en materia contable, fiscal y de cumplimiento tributario, ofreciendo mayor claridad tanto para empresas como para inversores.

En un informe presentado el 9 de abril durante el primer periódico de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el primer ministro Le Minh Hung expuso los planes para impulsar nuevos modelos económicos, incluyendo la revisión y perfeccionamiento de mecanismos, políticas y planes de desarrollo relacionados, cuya finalización se prevé para el tercer trimestre de 2026. El Gobierno también proyecta lanzar plataformas piloto de intercambio de criptomonedas y activos digitales a partir del segundo trimestre de 2026, como parte de los esfuerzos para dinamizar este mercado emergente./.

VNA
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