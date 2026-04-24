Vietnam y Argentina impulsan acuerdo comercial con el Mercosur

Hanoi (VNA) - Vietnam y Argentina han reafirmado su compromiso de acelerar las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre el país sudesteasiático y el Mercosur, bloque del cual Argentina es coordinador.



Durante una reunión virtual celebrada este 24 de abril, la viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, revisaron los avances de la cooperación bilateral.



Ambos funcionarios destacaron la importancia de este acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron formalmente en diciembre de 2025, para dinamizar el intercambio económico entre las dos regiones.



En el plano comercial, los datos evidencian un crecimiento sostenido. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 4,27 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 4,1% en comparación con el año anterior.



Argentina se consolida como el tercer socio comercial de Vietnam en América Latina. Destaca, en particular, el fuerte aumento de las exportaciones vietnamitas al mercado argentino, que ascendieron a 876,74 millones de dólares, con un notable crecimiento del 68,7%. Por su parte, las importaciones desde Argentina se situaron en 3,39 mil millones de dólares, concentradas principalmente en materias primas agrícolas.



La viceministra Phan Thi Thang informó además sobre los progresos de la VIII Reunión del Comité Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial y Científico-Tecnológica.



Entre los logros alcanzados figura la conclusión de la primera ronda de negociaciones del Acuerdo para evitar la doble imposición, así como avances en la apertura de mercados para productos agrícolas y en materia de propiedad intelectual.



Con el objetivo de fortalecer los vínculos empresariales, Vietnam extendió una invitación formal a las compañías argentinas para participar en la feria “Vietnam International Sourcing”, prevista para septiembre de 2026 en Hanoi.



Desde la parte argentina, Fernando Brun reiteró que Vietnam constituye un socio prioritario dentro de su política de proyección hacia el Este en la región Asia-Pacífico. Asimismo, reveló que su país evalúa la posibilidad de solicitar su adhesión al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



En cuanto al intercambio comercial, Vietnam exporta principalmente teléfonos, componentes electrónicos, calzado y maquinaria, mientras que Argentina provee mayoritariamente maíz, alimentos para animales y materias primas, configurando una relación complementaria con amplio potencial de crecimiento./.