“Pasaporte verde” impulsa exportaciones vietnamitas al mercado de Malasia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La transición hacia la sostenibilidad, el cumplimiento de los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y la certificación Halal son considerados como el “pasaporte” que permite a las empresas vietnamitas exportar de manera sostenible al mercado de Malasia y a otros países musulmanes.



Este tema fue abordado en el seminario titulado “Impulsando la producción verde y las exportaciones sostenibles de productos vietnamitas al mercado de Malasia”, que se celebró hoy en Ciudad Ho Chi Minh.



El subdirector del Centro de Promoción Comercial e Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), Le Anh Hoang, señaló que las relaciones entre Vietnam y Malasia se están desarrollando de manera positiva, especialmente después de que se elevaran a asociación estratégica integral en noviembre de 2024.



Según datos de la Aduana de Vietnam de 2025, el comercio bilateral superó los 15 mil millones de dólares, con las exportaciones de Vietnam hacia Malasia alcanzando los 4,8 mil millones de dólares. Ambos países tienen como objetivo elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030.



Sin embargo, observó Anh Hoang, en el contexto de la expansión global de la transición hacia la sostenibilidad, especialmente en países musulmanes como Malasia, las empresas vietnamitas necesitan cumplir con los estándares ESG para mejorar su competitividad.



Agregó que la integración de los estándares Halal con los estándares verdes sigue siendo un gran desafío, especialmente para las pequeñas y medianas empresas debido a las limitaciones de capital, tecnología y datos transparentes.



El cónsul general de Malasia en Ciudad Ho Chi Minh, Firdauz Othman, destacó que el mercado Halal está experimentando un crecimiento acelerado, no solo atrayendo a los consumidores musulmanes, sino también siendo apreciado por su calidad, seguridad y sostenibilidad. Se espera que el tamaño del mercado Halal global alcance los 20 billones de dólares para 2028.



Othman elogió el Proyecto de Desarrollo de la Industria Halal de Vietnam hasta 2030, y afirmó que Malasia está dispuesta a ser la puerta de entrada para que las empresas vietnamitas accedan al mercado global Halal. La Exposición Internacional Halal de Malasia (MIHAS 2026), que se celebrará en Kuala Lumpur, se considera una excelente oportunidad para que las empresas vietnamitas establezcan conexiones comerciales.



El representante comercial de Vietnam en Malasia, Ngo Quang Hung, señaló que Malasia sigue teniendo un amplio espacio para los productos vietnamitas, especialmente productos agrícolas y pesqueros. A pesar del fuerte desarrollo de la ganadería avícola, el país sigue siendo deficiente en la oferta de vegetales, con una tasa de autoabastecimiento de solo el 60%.



Productos como arroz, verduras de hojas verdes, coco y pescado tra procesado tienen muchas oportunidades de ingresar al mercado malasio.



Sin embargo, para aprovechar esas oportunidades, los productos exportados deben cumplir con el marco de estándares ESG que Malasia implementa desde 2023, especialmente con la responsabilidad ampliada de los productores (EPR), que entró en vigor para todos los productos en 2026.



A cambio, los productos que obtengan las certificaciones ESG y Halal podrán beneficiarse de ventajas como una reducción del 5-10% en los aranceles y una disminución de hasta el 20% en las tarifas de inspección de importación.



Zaimah Osman, cónsul comercial del Departamento de Promoción Comercial de Malasia en Ciudad Ho Chi Minh (MATRADE) indicó que la certificación Halal es una herramienta que ayuda a las empresas a cumplir con los estándares internacionales sobre gestión, trazabilidad, producción segura y desarrollo sostenible.



Por su parte, Muhammad Naim bin Aziz, del Centro de Certificación Halal de Malasia (JAKIM) informó que todos los alimentos y productos etiquetados como Halal que se importen a Malasia deben estar certificados por organizaciones extranjeras reconocidas por JAKIM, y su nombre debe figurar claramente en el embalaje./.

VNA