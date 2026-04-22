Mayor dinamismo importador proyecta un repunte de las exportaciones vietnamitas

Hanoi (VNA) - El marcado incremento de las importaciones de Vietnam durante el primer trimestre del año no solo responde a las necesidades de producción, sino que también se perfila como un impulso clave para el crecimiento de las exportaciones en los próximos meses, según expertos.



En los tres primeros meses de 2026, el comercio exterior mostró señales alentadoras, con un valor total de 249,5 mil millones de dólares, un 23% más interanual. Las exportaciones alcanzaron 122,93 mil millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 126,57 mil millones, con aumentos del 19% y 27%, respectivamente.



De acuerdo con el Departamento de Aduanas, la balanza comercial registró un déficit de 3,64 mil millones de dólares entre enero y marzo, frente al superávit de 3,68 mil millones del mismo período de 2025. No obstante, esta situación no se considera negativa, ya que refleja la dinámica propia de una economía en fase inicial de crecimiento.



Tran Thi Kim Ha, representante del organismo, explicó que cerca del 94% de las importaciones corresponde a bienes de capital, como maquinaria, equipos y materias primas, lo que evidencia la preparación activa de las empresas ante nuevos pedidos en un contexto de recuperación del mercado. En contraste, los bienes de consumo mantienen una participación reducida, sin ejercer presión significativa sobre la balanza comercial.



La tendencia histórica indica que Vietnam suele registrar déficits comerciales al inicio del año, para luego alcanzar superávits en la segunda mitad. El aumento actual de las importaciones responde, entre otros factores, a la reactivación de la demanda global, el impulso de la inversión pública, el desarrollo logístico y del comercio electrónico, así como a la modernización de equipos productivos.



En este contexto, la Inversión Extranjera Directa (IED) superó los 54 mil millones de dólares en el primer trimestre, con un crecimiento interanual del 9,1%, lo que también incrementa la demanda de maquinaria e insumos para nuevos proyectos.



En el puesto fronterizo de Chi Ma, provincia de Lang Son (Foto: VNA)



Por su parte, Tran Thanh Hai, subdirector de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que el déficit comercial en los primeros meses del año responde a un patrón cíclico: el aumento de las importaciones de insumos suele preceder a una aceleración de las exportaciones hacia finales de año, favoreciendo el reequilibrio de la balanza.



En paralelo, la recaudación del sector aduanero registró un desempeño positivo. En el primer trimestre, superó los 4,4 mil millones de dólares, equivalente al 26% de la meta anual y un alza del 14,4% interanual.



Asimismo, en la Subdirección de Aduanas de la Región VI, el valor del comercio a través de la provincia de Lang Son alcanzó cerca de 24 mil millones de dólares, lo que permitió una recaudación de 212 millones, un incremento del 163% y casi un tercio del objetivo anual cumplido.



No obstante, el crecimiento más rápido de las importaciones frente a las exportaciones también plantea retos, como la baja tasa de localización y la alta dependencia de insumos externos. En este sentido, el fortalecimiento de la industria de apoyo, la mejora de la capacidad productiva nacional, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio y la diversificación de mercados serán claves para aumentar el valor agregado y la competitividad de la economía./.