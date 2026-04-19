Entra en funcionamiento la central térmica Vung Ang II

Ha Tinh, Vietnam (VNA) – La central térmica Vung Ang II fue inaugurada oficialmente el 18 de abril en la Zona Económica de Vung Ang, en la provincia central de Ha Tinh, marcando un hito importante en el fortalecimiento de la seguridad energética de Vietnam y el impulso al crecimiento económico regional.

Con una inversión total de 2,2 mil millones de dólares, el proyecto se desarrolla bajo el modelo BOT (construir–operar–transferir) y cuenta con una capacidad diseñada de 1.200 MW, compuesta por dos turbinas. Se espera que la planta desempeñe un papel clave en garantizar un suministro eléctrico estable para la región central y las zonas vecinas, facilitando así el desarrollo de la industria, la agricultura y los servicios.

Iniciado en 2007, el proyecto ha superado numerosos desafíos. Su primera turbina entró en operación comercial el año pasado, pero sufrió daños considerables debido a una fuerte tormenta que provocó el colapso de una instalación de almacenamiento de carbón y de estructuras auxiliares. El problema ha sido solucionado, lo que permite a la planta operar según lo previsto.

El proyecto es una asociación estratégica entre inversores japoneses y surcoreanos, liderada por Mitsubishi con una participación del 60%, y Korea Electric Power Corporation (KEPCO), que posee el 40% restante.

Go Fukushima, director general de la Compañía Eléctrica Vung Ang II (VAPCO), afirmó que Ha Tinh está avanzando con fuerza en la industrialización y modernización.

Expresó su confianza en que la planta contribuirá al desarrollo socioeconómico mediante el fortalecimiento de la infraestructura energética, la creación de empleo, el apoyo a las comunidades locales, la contribución al presupuesto estatal y la ampliación de la cooperación internacional.

La planta utiliza tecnología avanzada de calderas y sistemas de control de emisiones ampliamente aplicados en Japón y la República de Corea. También está estudiando la viabilidad de soluciones de captura y utilización de carbono para mejorar la eficiencia en la gestión de CO₂ durante la generación de energía.

En los últimos años, VAPCO ha implementado diversos programas de bienestar social centrados en la educación, la salud y el desarrollo comunitario. Se espera que sus contribuciones fiscales anuales impulsen significativamente la economía local y los servicios públicos en Ha Tinh.

El embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, describió el proyecto como el resultado de un firme compromiso y determinación, pese a numerosos desafíos.

En medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad energética, la planta opera actualmente a cerca del 90% de su capacidad, contribuyendo a garantizar un suministro eléctrico estable. No solo apoya los objetivos de transición energética de Vietnam, sino que también desempeña un papel vital en mantener un suministro energético interno fiable.

El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Hoang Long, subrayó la importancia de operaciones seguras y estables, e instó a los gestores del proyecto y a los trabajadores a maximizar la eficiencia y contribuir a la seguridad energética nacional.

El presidente del Comité Popular de Ha Tinh, Phan Thien Dinh, destacó el proyecto como prueba del compromiso de la provincia con la atracción de inversiones y la creación de condiciones favorables para un desarrollo sostenible.

Añadió que Ha Tinh aspira a convertirse en un centro industrial moderno para 2050, actuando como un polo clave de crecimiento en la región centro-norte y en todo el país./.