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Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.

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VNA
#To Lam #Partido Comunista de Vietnam #Conclusión N.º 18-KL/TW
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Resolución 71

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