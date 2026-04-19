Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

Frente a la presión de estándares cada vez más estrictos en los mercados nacionales e internacionales, la industria de frutas y verduras de Vietnam acelera su transición hacia un modelo de producción verde, seguro y sostenible. No se trata solo de cambiar los métodos de cultivo, sino de impulsar la estandarización de la cadena de valor y la construcción de marca para alcanzar los objetivos de crecimiento en 2026.