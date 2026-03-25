Segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato: Alto consenso en decisiones estratégicas

Hanoi (VNA) – Tras tres días de sesiones caracterizadas por la urgencia, el rigor, la democracia y la profundidad, el segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV Mandato concluyó hoy en Hanoi.



Bajo la presidencia del secretario general del PCV, To Lam, el máximo órgano de dirección política alcanzó un consenso unánime sobre cuestiones fundamentales para el Partido y el Estado, centradas especialmente en la organización, el trabajo de cuadros y las normativas fundamentales de la organización partidista.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, moderó la sesión de clausura, donde se ratificó el compromiso de guiar al país hacia una nueva etapa de desarrollo acelerado y sostenible.



El secretario general del PCV, To Lam. (Foto: VNA)



En su discurso de clausura, el secretario general To Lam subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo político e ideológico en la nueva etapa para elevar la valentía, el carácter vanguardista y la capacidad de liderazgo del Partido. En este sentido, instó a toda la militancia a interiorizar y aplicar de manera estrictamente consistente las “Cuatro persistencias” políticas e ideologías: la aplicación creativa del marxismo-leninismo y el pensamiento Ho Chi Minh; la firmeza en el objetivo de la independencia nacional y el socialismo; la persistencia en el lineamiento de Renovación (Doi Moi); y la observancia de los principios organizativos y operativos del Partido para construir y proteger firmemente la Patria socialista.



Respecto al desarrollo económico, el líder partidista afirmó que el objetivo de alcanzar un crecimiento de “dos dígitos” es una exigencia objetiva para las aspiraciones de ascenso de la nación. Insistió en persistir en un desarrollo económico alto, sostenible y sustantivo. Para lograrlo, instruyó a los sectores y localidades a seguir cuatro principios fundamentales: crecimiento sustantivo sin sacrificar la calidad por la velocidad; estabilidad macroeconómica y control de la inflación como pilares de operatividad; aprovechamiento eficiente de recursos con prioridad en proyectos clave y cooperación público-privada; y la garantía de que el crecimiento se traduzca en una mejora real del nivel de vida de la población y la justicia social.



Como motor impulsor para el desarrollo, el Comité Central prevé elaborar próximamente una Resolución sobre el modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, que será sometida a consideración en el tercer Pleno.



Asimismo, To Lam destacó la importancia de perfeccionar el modelo de gobierno local de dos niveles, definiéndolo no solo como un cambio administrativo, sino como un “nuevo método de gobernanza local” orientado a eliminar capas intermedias, optimizar recursos y servir mejor a ciudadanos y empresas.



En cuanto a la lucha contra la corrupción y la negatividad, el secretario general del PCV propuso un enfoque sistémico y estratégico. Afirmó que el control del poder es una condición fundamental para consolidar la confianza del pueblo y asegurar un entorno saludable para el desarrollo. La meta es diseñar instituciones lo suficientemente sólidas para que “no se pueda” ser corrupto y mecanismos de supervisión para que “no se atreva” ni “se quiera” serlo.



Recalcó que se debe castigar severamente cualquier infracción bajo el principio de “sin zonas prohibidas ni excepciones”, pero siempre con un sentido profundamente humano, protegiendo a los cuadros dinámicos y creativos que actúan por el interés común.



En cuanto a la defensa, seguridad, relaciones exteriores e integración internacional, To Lam señaló que Vietnam debe ser una nación con autonomía estratégica y alta capacidad de respuesta ante riesgos tradicionales y no tradicionales.



La protección de la Patria en la nueva era implica salvaguardar no solo la integridad territorial, sino también la estabilidad social, la confianza social, el ciberespacio, los datos y los intereses económicos estratégicos, señaló.



To Lam hizo un llamado a construir la base estratégica basada en el apoyo del pueblo como una fortaleza inexpugnable, integrando la fuerza militar, económica y diplomática en un conjunto unificado para garantizar que Vietnam entre en su nueva fase de desarrollo con firmeza y soberanía./.