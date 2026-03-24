Política

Segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato continúa su segunda jornada de trabajo

El Comité Central del PCV analiza planes socioeconómicos 2026-2030 y refuerza normas de supervisión, disciplina y lucha anticorrupción.

Vista de la sesión inaugural del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato (Foto: VNA)
Vista de la sesión inaugural del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Durante su segunda jornada de trabajo, los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato debatieron varias cuestiones importantes, incluidas las regulaciones del Comité Central sobre la implementación de los Estatutos del Partido, así como las relativas a la inspección, supervisión y disciplina dentro de la organización.

Según el comunicado de prensa, los participantes también formularon opiniones sobre el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central y las disposiciones vinculadas al trabajo político e ideológico en el seno del Partido.

Además, el Comité Central y los delegados trabajaron en grupos para deliberar y aportar comentarios sobre los asuntos relacionados con el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, el plan financiero nacional a cinco años, el plan de inversión pública a mediano plazo y el plan quinquenal de endeudamiento y pago de la deuda pública, todos correspondientes al período 2026–2030.

Asimismo, examinaron una propuesta para establecer la ciudad de Dong Nai bajo administración central; revisaron los resultados de 20 años de implementación de la Resolución del quinto Pleno del Comité Central del X mandato sobre el fortalecimiento de la inspección y supervisión del Partido, y de la Resolución del tercer Pleno del mismo mandato relativa al fortalecimiento del liderazgo del Partido en la lucha contra la corrupción y el despilfarro./.

VNA
#Partido Comunista de Vietnam #Estatutos del Partido
Seguir VietnamPlus

Resoluciones en marcha

XIV Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Ver más

Representantes de agencias vietnamitas y residentesvietnamitas en Australia visitan el buque 016-Quang Trung. (Fuente: VNA)

Vietnam y Australia impulsan lazos navales en Sídney

Tras más de medio siglo del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1973, los nexos entre Vietnam y Australia se han desarrollado continuamente sobre la base de la confianza política, el respeto mutuo y los intereses comunes, reiteró el contralmirante Nguyen Dinh Hung, subcomandante de la Armada Popular (AP) del país indochino.

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, y el prefecto de Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowsk. (Foto: VOV)

Vietnam y Francia refuerzan la cooperación local

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Marsella y al Departamento de Bouches-du-Rhône, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, con el objetivo de fortalecer los vínculos en ámbitos de gobierno, economía, parlamento, medios de comunicación y comunidad.