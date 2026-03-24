Segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato continúa su segunda jornada de trabajo

Hanoi (VNA)- Durante su segunda jornada de trabajo, los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato debatieron varias cuestiones importantes, incluidas las regulaciones del Comité Central sobre la implementación de los Estatutos del Partido, así como las relativas a la inspección, supervisión y disciplina dentro de la organización.



Según el comunicado de prensa, los participantes también formularon opiniones sobre el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central y las disposiciones vinculadas al trabajo político e ideológico en el seno del Partido.



Además, el Comité Central y los delegados trabajaron en grupos para deliberar y aportar comentarios sobre los asuntos relacionados con el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, el plan financiero nacional a cinco años, el plan de inversión pública a mediano plazo y el plan quinquenal de endeudamiento y pago de la deuda pública, todos correspondientes al período 2026–2030.



Asimismo, examinaron una propuesta para establecer la ciudad de Dong Nai bajo administración central; revisaron los resultados de 20 años de implementación de la Resolución del quinto Pleno del Comité Central del X mandato sobre el fortalecimiento de la inspección y supervisión del Partido, y de la Resolución del tercer Pleno del mismo mandato relativa al fortalecimiento del liderazgo del Partido en la lucha contra la corrupción y el despilfarro./.

VNA