Vietnan envía mensajes de felicitación a altos líderes de Laos

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y la vicepresidenta, Vo Thi Anh Xuan, enviaron hoy cálidos mensajes de felicitación a los nuevos líderes de Laos.



Tras la renovación de la dirigencia durante el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Laos en su X Legislatura, los máximos dirigentes vietnamitas expresaron su enhorabuena al secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Thongloun Sisoulith, por su elección como presidente del país; a Sonexay Siphandone como primer ministro; a Saysomphone Phomvihane como presidente de la Asamblea Nacional; y a Viengthong Siphandone como vicepresidenta.



Los líderes vietnamitas subrayaron que estas designaciones reflejan la alta confianza y el reconocimiento de la Asamblea Nacional y del pueblo laosiano hacia la capacidad, el prestigio y las valiosas contribuciones de estos dirigentes a la causa revolucionaria y al desarrollo socioeconómico del país.



Los dirigentes de Vietnam manifestaron su plena confianza en que el nuevo liderazgo conducirá al Estado y al hermano pueblo de Laos hacia la implementación exitosa de la Resolución del XII Congreso Nacional del PPRL y del X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico (2026-2030), con el objetivo de construir un país pacífico, independiente, democrático, unido y próspero, con una presencia cada vez más destacada en la región y el mundo.



Asimismo, destacaron el sostenido impulso de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, subrayando sus beneficios tangibles para ambos pueblos, así como su contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo dinámico de la región.



En este sentido, calificaron los vínculos bilaterales como un activo común invaluable, forjado y fortalecido a lo largo de generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países. Reafirmaron, además, su compromiso de seguir coordinándose estrechamente con los líderes laosianos para preservar y profundizar estos lazos singulares, en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y global.



El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió un mensaje de felicitación a Thongsavan Phomvihane por su elección como viceprimer ministro y canciller de Laos, expresando su confianza en que seguirá promoviendo una cooperación cada vez más eficaz entre ambas naciones./.

VNA