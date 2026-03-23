Segundo pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato emite comunicado oficial

Hanoi (VNA) - El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato inauguró hoy su segundo pleno con un discurso de apertura del secretario general de la organización, To Lam.

La sesión fue presidida por el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

Tras la ceremonia inaugural, el Comité celebró una reunión a puerta cerrada para abordar asuntos de personal, entre ellos la propuesta de candidatos a cargos de liderazgo en organismos estatales para el período 2026-2031, así como la elección de nuevos integrantes de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del PCV.

Posteriormente, los miembros trabajaron en grupos para analizar el modelo de gestión de los medios de comunicación y agencias de prensa nacionales, junto con el funcionamiento de la Academia de Ciencias Sociales y la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam en el nuevo contexto.

También revisaron el reglamento de trabajo del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, además del programa de actividades para el actual mandato. En sesiones posteriores, se debatieron las disposiciones para la implementación del Estatuto del Comité Central; las tareas de inspección, supervisión y disciplina bajo la dirección del Comité Central; el reglamento operativo de la Comisión de Control Disciplinario; y las normas relativas al trabajo político e ideológico dentro del Partido./.