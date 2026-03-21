Consolidan cooperación entre Vietnam y Rusia en áreas prioritarias

Hanoi (VNA)- El embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko, esperó su expectativa en que la próxima visita a Moscú del primer ministro Pham Minh Chinh contribuya a reforzar la cooperación entre los dos países en sectores prioritarios.



En su entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de esta visita, el diplomático ruso adelantó que los organismos competentes están preparando la firma de un paquete de acuerdos, con especial énfasis en el ámbito energético.



Añadió que, al celebrarse en el marco del “Año de cooperación Rusia-Vietnam en ciencia y educación”, este elemento se reflejará en la agenda de las reuniones y negociaciones.



En cuanto a la promoción de la cooperación bilateral en un contexto internacional cambiante, Bezdetko subrayó que las relaciones entre ambos países se sustentan en una sólida base de amistad y beneficio mutuo, en consonancia con los intereses fundamentales de sus pueblos y al margen de fluctuaciones coyunturales.



Manifestó su esperanza de que los próximos acuerdos impulsen aún más la cooperación, especialmente en el ámbito económico.



Precisó que dicha cooperación se implementa sobre la base del Plan de Acción Integral para el período 2025–2030, que abarca áreas como comercio, inversión, energía, transporte, finanzas y agricultura, y cuya ejecución estará a cargo del Comité Intergubernamental Rusia-Vietnam.



Indicó además que durante la visita ambas partes examinarán vías para profundizar la cooperación en sectores prioritarios, incluida la puesta en marcha de nuevos proyectos de gran envergadura.



Respecto a los sectores prioritarios, el embajador señaló que ambos países mantienen una relación de amistad de larga data y profundos vínculos. Citó como ejemplos de esta cooperación el proyecto conjunto Vietsovpetro, el puente Thang Long en Hanoi y la central hidroeléctrica de Hoa Binh, construidos con la contribución de especialistas soviéticos.



El diplomático destacó que, con el apoyo de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia, Vietnam ha desarrollado numerosos sectores económicos, subrayando que el mayor valor de esta relación reside en el factor humano.



Señaló que decenas de miles de ciudadanos vietnamitas formados en Rusia han contribuido significativamente al desarrollo nacional y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



En este sentido, afirmó que Rusia concede especial importancia a la cooperación en educación y formación de recursos humanos, considerándola una tarea clave para consolidar la asociación estratégica integral.



Asimismo, indicó que se alienta a los jóvenes vietnamitas a participar en programas educativos conjuntos, competiciones internacionales y a considerar estudiar en universidades líderes rusas.



Subrayó que ambas partes también priorizan la cooperación en energía, incluida la nuclear y de hidrocarburos, ciencia y tecnología, cultura y turismo, y aseguró que continuarán explorando nuevas áreas de crecimiento en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz y la prosperidad comunes./.

VNA