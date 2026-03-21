Visita de premier vietnamita a Rusia refuerza la cooperación estratégica integral

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Rusia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, del 22 al 25 de marzo de 2026, reviste gran importancia, al contribuir a impulsar el desarrollo sólido, sustancial, eficaz y sostenible de la Asociación Estratégica Integral bilateral, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Así lo afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en la cual precisó que el viaje a Rusia se realiza por invitación de los altos dirigentes anfitriones, incluido el primer ministro Mikhail Mishustin, quien efectuó una visita oficial a Vietnam en enero de 2025.



La viceministra destacó que el viaje reafirma la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, así como de diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores de Vietnam, al mismo tiempo que refleja el papel del sector diplomático en la movilización de recursos y la creación de condiciones favorables para el desarrollo nacional en la nueva etapa.



Asimismo, representa una oportunidad para que ambas partes fortalezcan la tradicional amistad y la cooperación basada en la confianza, con miras a elevar las relaciones bilaterales en el futuro.



En el marco de la visita, el jefe del Gobierno vietnamita sostendrá conversaciones y encuentros con dirigentes rusos de alto nivel; visitará instalaciones económicas, científicas y educativas; y revisará la implementación de los acuerdos de cooperación, con el fin de eliminar obstáculos y generar nuevos impulsos para la colaboración bilateral. Ambas partes también intercambiarán orientaciones sobre cooperación en ámbitos como energía, infraestructura de transporte, alta tecnología, biomedicina, salud y formación de recursos humanos de alta calidad.



De acuerdo con Thu Hang, en los últimos años, las relaciones Vietnam-Rusia se han mantenido y desarrollado sobre la base de la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral. La confianza política se ha consolidado; los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel se mantienen de manera regular; y los mecanismos de cooperación continúan siendo eficaces.



La cooperación en áreas tradicionales como defensa-seguridad, economía-comercio, energía-petróleo y gas, ciencia-tecnología y educación-formación se ha fortalecido, mientras que los intercambios entre pueblos se han estrechado. Paralelamente, ambas partes han ampliado gradualmente la cooperación en nuevos sectores como innovación, transformación digital y crecimiento verde.



En el futuro, ambos países deberán seguir promoviendo de manera integral las actividades exteriores, así como intensificar la cooperación económica, científico-tecnológica y educativa, y fortalecer los intercambios entre pueblos, la cultura, el deporte y el turismo.



En el ámbito educativo, Rusia continúa siendo un socio clave en la formación de recursos humanos de alta calidad para Vietnam, especialmente en campos como tecnología digital, biomedicina y ciencias básicas. En cuanto a la cooperación humanística, ambas partes deben fomentar los intercambios entre jóvenes y organizar actividades culturales y artísticas para fortalecer el entendimiento mutuo.



La cooperación turística muestra una recuperación positiva y necesita seguir ampliándose para facilitar los viajes de los ciudadanos de ambos países.



La comunidad vietnamita en el país europeo, compuesta por alrededor de 80.000 personas, sigue siendo un importante puente para las relaciones bilaterales. Por lo tanto, crear condiciones favorables para su estabilidad y contribución al desarrollo de ambos países reviste gran significado para consolidar los vínculos entre Vietnam y Rusia, puntualizó la vicecanciller./.

VNA