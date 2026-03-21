Parlamento de Vietnam revisa resultados de elecciones legislativas

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy la quinta reunión del Consejo Electoral Nacional (CEN), centrada en la revisión de varios asuntos importantes relacionados con las elecciones de diputados al Parlamento de la XVI Legislatura y miembros de los Consejos Populares de los niveles para el período 2026-2031.



En esta reunión, el CEN aprobó el acta resumida de las elecciones, así como la resolución que anuncia los resultados electorales y la lista de diputados electos a la Asamblea Nacional. Los participantes también revisaron y aportaron comentarios sobre el borrador del informe de revisión electoral y el plan organizativo para la conferencia nacional de revisión prevista para el 31 de marzo de 2026.



En su intervención, Thanh Man, quien también es titular del CEN, afirmó que las elecciones del 15 de marzo de 2026 fueron un rotundo éxito, una verdadera celebración nacional que garantizó la democracia, la igualdad, el respeto a la ley, la seguridad, la estabilidad económica y la eficiencia.



Hizo hincapié en que estas elecciones se organizaron bajo la estrecha supervisión del Buró Político, la Secretaría y el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general To Lam, con la participación decidida, ágil, proactiva y metódica de todo el sistema político.



Al recordar los resultados, señaló que la participación electoral alcanzó un récord histórico, que no fue necesaria la repetición de elecciones en ninguna circunscripción, que se eligieron 500 miembros de la Asamblea Nacional y que los Consejos Populares a nivel provincial y comunal se cubrieron conforme a la normativa.



Lo más importante, afirmó, es que los votantes de todo el país participaron con entusiasmo, emitiendo sus votos correctamente y en número suficiente, y eligiendo representantes dignos, competentes y honestos para servir en el Parlamento y los Consejos Populares.

En la cita (Fuente: VNA)





En cuanto a los próximos pasos, Thanh Man instruyó a la Oficia del CEN y al Comité de Asuntos de Diputados de la Asamblea Nacional para que preparen exhaustivamente la documentación para la conferencia nacional de revisión electoral.



Tras el anuncio de los resultados y la lista de funcionarios electos, las subcomisiones encargadas de asuntos de personal y gestión de quejas continuarán supervisando y atendiendo cualquier reclamación, así como verificando y confirmando las cualificaciones de los diputados electos de conformidad con la normativa vigente.



El titular de la Asamblea Nacional también solicitó a las unidades pertinentes que finalicen el informe de resultados electorales de forma concisa y precisa, extrayendo lecciones para futuras elecciones./.