Provincia de Ninh Binh impulsa cooperación con localidades camboyanas

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la provincia norvietnamita de Ninh Binh expresaron su deseo de seguir desarrollando los intercambios y la cooperación con las localidades camboyanas, en particular con aquellas que comparten similitudes históricas, culturales y turísticas.

Al recibir hoy a una delegación de alto nivel del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria Camboyana, encabezada por su presidenta, Men Sam An, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ninh Binh, Tran Huy Tuan, destacó que esta visita ilustra claramente los estrechos lazos y la especial atención que los líderes camboyanos prestan a la provincia.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



Afirmó que el Comité partidista, las autoridades y el pueblo de Ninh Binh otorgan gran importancia a las relaciones de amistad con Camboya y desean contribuir activamente al fortalecimiento de la solidaridad entre ambos países.



Por su parte, Men Sam An, quien también es vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular de la Asociación de Amistad Camboya-Vietnam, felicitó a Ninh Binh por sus notables logros socioeconómicos y subrayó que mantener una cooperación integral y una amistad con Vietnam en todos los niveles es una política constante y consistente del PPC.



En cuanto al turismo, la visitante manifestó estar impresionada por el desarrollo de Ninh Binh, lugar que visita por tercera vez. Expresó su esperanza de fortalecer la cooperación turística entre las localidades de ambos países, contribuyendo así al desarrollo común y el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre Vietnam y Camboya./.