Elecciones legislativas: Participación de votantes alcanza un récord histórico

Hanoi (VNA)- Según el informe preliminar de 34 provincias y ciudades, la participación electoral alcanzó el 99,7%, equivalente a más de 76,19 millones de personas, el nivel más alto hasta la fecha, reflejando claramente el sentido de responsabilidad y la conciencia política del pueblo.



La información fue dada a conocer hoy por Nguyen Huu Dong, jefe de la Comisión de Asuntos de Diputados de la Asamblea Nacional, subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido, miembro del Consejo Electoral Nacional y subjefe del Comité del Personal, durante una conferencia de prensa celebrada hoy en Hanoi para anunciar la Resolución sobre los resultados electorales y la lista de los candidatos electos a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.



Según los resultados, el país eligió a los 500 diputados del Parlamento de un total de 863 candidatos. De ellos, 214 fueron propuestos por el nivel central y resultaron electos, lo que refleja que la preparación del personal se llevó a cabo de manera rigurosa, democrática y conforme a la ley.



La composición de los diputados continúa mostrando cambios positivos, con una reducción de los diputados que desempeñan múltiples funciones y un aumento al 40% de los diputados de tiempo completo, la cifra más alta en la historia de las legislaturas.



El porcentaje de mujeres electas alcanzó alrededor del 30%, y por primera vez el Parlamento cuenta con un representante del grupo étnico O Du, uno de los más pequeños de Vietnam.



En las elecciones de los Consejos Populares, se eligieron los 2.552 miembros a nivel provincial y 72.437 miembros a nivel comunal según lo establecido por la ley.



Según Huu Dong, el éxito de las elecciones se debe al liderazgo cercano del Buró Político y el Secretariado, la dirección drástica, científica y oportuna de la Asamblea Nacional, el Consejo Electoral Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria, los sectores y organizaciones encargadas de las elecciones desde el nivel central hasta el local.



La organización se realizó de manera ordenada y puntual; las directrices y documentos estuvieron completos; y la comunicación y divulgación se promovieron con diversas formas, generando consenso en la sociedad, agregó.



Todo el proceso electoral se llevó a cabo de manera pública, transparente y conforme a la ley, desde la selección y propuesta de candidatos hasta la campaña, la votación y el conteo de votos. La seguridad política y el orden social se mantuvieron, sin incidentes complejos, y el número de quejas y denuncias disminuyó en comparación con legislaturas anteriores.



En el futuro, dijo, el Consejo Electoral Nacional continuará revisando y resolviendo quejas relacionadas, completará la confirmación de los diputados de la XVI Legislatura en el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional./.

VNA