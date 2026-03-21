Premier: Proteger la ciberseguridad es tarea urgente, permanente y fundamental

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, afirmó hoy que la ciberseguridad es una tarea urgente, permanente y fundamental, estrechamente vinculada al objetivo de mantener la estabilidad para el desarrollo socioeconómico.



El también jefe del Comité Directivo Nacional de Ciberseguridad, presidió este sábado la primera reunión de 2026 con el objetivo de evaluar los resultados alcanzados y definir tareas y soluciones para garantizar la seguridad en el ciberespacio en el futuro próximo.



La sesión se celebró de forma presencial en la sede del Gobierno y en línea con 34 provincias y ciudades.



Al plantear la cuestión en el nuevo contexto de desarrollo, el Primer Ministro exigió renovar el enfoque, pasando de “trabajar por tareas” a “trabajar por resultados”, tomando como criterio de evaluación productos concretos y la eficacia real.



Durante los últimos tiempos, dijo, la labor de garantizar la ciberseguridad ha logrado numerosos resultados, como el perfeccionamiento del marco institucional, el fortalecimiento de la capacidad de protección de los sistemas de información, la defensa de la soberanía en el ciberespacio, el impulso de la cooperación internacional y el aumento de la conciencia social.



No obstante, señaló, persisten limitaciones en recursos humanos, financieros y en la organización de la implementación, mientras que amenazas como la ciberdelincuencia y el fraude en línea se vuelven cada vez más complejas, especialmente en un contexto de rápido avance tecnológico, en particular de la inteligencia artificial.

En la cita (Fuente: VNA)





El Primer Ministro subrayó que la protección de la ciberseguridad y de los datos constituye una tarea urgente e inseparable del proceso de desarrollo del país.



En este sentido, instó a los ministerios, sectores y autoridades locales a elevar la conciencia, actuar con determinación y organizar la implementación conforme al principio de “claridad en responsables, tareas, resultados, plazos, responsabilidades y competencia”, reforzando la disciplina y movilizando eficazmente todos los recursos.



En cuanto a los objetivos, el jefe de Gobierno apuntó la necesidad de prevenir y reducir la ciberdelincuencia; proteger firmemente la seguridad y la soberanía nacionales, así como la vida tranquila de la población; y construir una base sólida para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.



El Primer Ministro encargó a los ministerios, sectores y localidades acelerar la consolidación de la organización y los mecanismos de coordinación, garantizando una dirección fluida desde el nivel central hasta la base en la labor de protección de la ciberseguridad; centrarse en perfeccionar el marco institucional y las políticas relativas a la seguridad en el ciberespacio y la protección de datos.



Asimismo, pidió estudiar y elaborar una estrategia para salvaguardar la soberanía en el ciberespacio en el nuevo contexto; implementar de manera integral y sincronizada las soluciones de ciberseguridad y seguridad de datos; e intensificar la resolución de problemas pendientes y prolongados relacionados con la ciberseguridad.



Además, hizo hincapié en la importancia de priorizar la formación y el desarrollo de recursos humanos, así como de productos y servicios vietnamitas en materia de ciberseguridad y protección de datos; y reforzar la cooperación internacional en este ámbito, incluida la implementación de la Convención de Hanoi.



El plan de acción para 2026 deberá aprobarse en abril, definiendo claramente los objetivos, el cronograma y las responsabilidades de ejecución, instruyó.



El Primer Ministro expresó su confianza en que, con la participación de todo el sistema político, las empresas y la ciudadanía, la labor de garantizar la ciberseguridad seguirá logrando resultados positivos, contribuyendo a consolidar la confianza digital e impulsar el desarrollo sostenible del país./.