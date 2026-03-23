Líder partidista: Segundo pleno del Comité Central del PCV sentará bases para desarrollo nacional

Hanoi (VNA) – El segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) constituye un paso decisivo para convertir las aspiraciones y orientaciones del XIV Congreso Nacional en mecanismos prácticos, estructuras organizativas y capacidad de gobernanza efectiva lo largo de todo el mandato, afirmó su secretario general, To Lam.

Al inaugurar el pleno hoy en Hanoi, el líder partidista subrayó que la agenda incluye una serie de temas de gran relevancia que requieren atención inmediata.



Según explicó, los resultados del pleno establecerán los marcos legales, las normas de operación, los principios disciplinarios y los estándares de conducta necesarios para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y avanzar hacia los objetivos estratégicos del país para 2030 y 2045.



Entre los temas clave de la reunión, que se prolongará hasta el 27 de marzo, se encuentran el programa de trabajo del XIV Comité Central del Partido para todo su mandato; el reglamento de funcionamiento del Comité Central, del Buró Político y de la Secretaría; la normativa sobre la aplicación de los Estatutos del Partido; el reglamento sobre inspección, supervisión y disciplina; el reglamento operativo de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central; y las disposiciones sobre la labor política e ideológica dentro del Partido.



Los participantes también revisarán las principales resoluciones del Comité Central sobre inspección y supervisión, así como sobre la prevención y control de la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.



La reunión examinará además los asuntos de personal de los organismos estatales para el período 2026-2031 y emitirá opiniones sobre el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, el plan financiero nacional y el plan de inversión pública a mediano plazo, junto con otros temas estratégicos.



El máximo dirigente aseguró que estos asuntos no solo afectan al Partido, sino que también son de interés nacional, y subrayó que las decisiones que se adopten impactarán directamente la calidad de las instituciones, la eficacia del sistema político y la trayectoria del país hacia un desarrollo rápido y sostenible en los próximos años.



Destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido fijó objetivos claros: lograr un crecimiento más rápido y sostenible, mejorar el nivel de vida, fortalecer la autonomía estratégica y aspirar a que el país alcance la categoría de ingreso medio-alto para 2030 y de país desarrollado de ingresos altos para 2045. Para cumplir estas metas, recalcó la necesidad de un Partido más fuerte, con disciplina estricta, métodos de liderazgo innovadores y acciones más decididas.



El jefe del Partido instó a un análisis cuidadoso de cada asunto, asegurando su coherencia con los Estatutos del Partido, la Constitución y los requisitos para construir un Estado de derecho socialista y un Partido sólido y transparente.

Delegados en el segundo pleno del XIV Comité Central del Partido. (Foto: VNA)

Una prioridad fundamental, señaló, es la renovación constante de los métodos de liderazgo del Partido. Aunque reafirmó el liderazgo integral del Partido sobre el Estado y la sociedad, enfatizó que este liderazgo debe ser cada vez más preciso, científico y eficaz en el nuevo contexto, fortaleciendo así la capacidad de gobierno y la confianza pública.



To Lam también resaltó el papel crucial de la inspección, la supervisión y la lucha contra la corrupción, considerándolas no solo asuntos internos, sino elementos esenciales para mantener la integridad del Partido y la confianza de la población.



Instó a una revisión rigurosa de los últimos 20 años de implementación de resoluciones en estas áreas, identificando logros, deficiencias y vacíos institucionales para asegurar mejoras oportunas.



Subrayó que la construcción del Partido debe ir de la mano con el desarrollo nacional y la mejora del bienestar de la población. Todas las regulaciones, políticas y decisiones deben apuntar a fortalecer al Partido, impulsar un desarrollo rápido y sostenible, optimizar su estructura, liberar recursos y acelerar el crecimiento económico, al tiempo que se eleva la calidad de los servicios públicos.



El jefe del Partido enfatizó que el plan de desarrollo socioeconómico para 2026-2031, así como los planes de inversión pública a mediano plazo, deben abordarse con una visión estratégica para fortalecer la resiliencia y generar un nuevo impulso de crecimiento en un contexto global cambiante./.