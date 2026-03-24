Primer ministro de Vietnam se reúne con presidenta del Consejo de la Federación de Rusia

Moscú, (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió con la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, en Moscú el 23 de marzo (hora local), en el marco de su visita oficial al país euroasiático.

Al dar la cálida bienvenida al jefe de Gobierno y a la delegación de alto nivel de Vietnam, Matviyenko agradeció a Minh Chinh por sus importantes contribuciones a las relaciones bilaterales en el último tiempo y expresó su confianza en que esta visita generará un nuevo impulso, contribuyendo a consolidar y profundizar aún más la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

La dirigente felicitó a Vietnam por la exitosa celebración de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles, y expresó su confianza en que el nuevo órgano legislativo continuará cooperando de manera estrecha y constructiva con la Asamblea Federal de Rusia, impulsando el sólido desarrollo de las relaciones entre ambos países.

En la reunión. Foto:VNA

En nombre del Gobierno y del pueblo de Vietnam, el primer ministro Pham Minh Chinh agradeció a la presidenta Matviyenko, una amiga cercana y de larga data de Vietnam, por la cálida y cordial recepción brindada a la delegación vietnamita.

Transmitiendo los saludos cordiales y los mejores deseos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, del presidente del Estado, Luong Cuong, y del presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man, el jefe de Gobierno afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre valoran profundamente el afecto leal, cercano y sincero que los dirigentes y el pueblo de Rusia han dedicado a Vietnam.

Subrayó que Vietnam siempre considera el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral con Rusia como una de las principales prioridades de su política exterior.

Tras felicitar a Rusia por sus logros en el desarrollo socioeconómico, el primer ministro destacó que en los últimos años Vietnam ha mantenido un crecimiento estable, logrando resultados importantes y generales, incluido el cumplimiento de todos los objetivos socioeconómicos en 2025.

Al valorar altamente el papel de los parlamentos de ambos países, incluido el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam–Rusia, en la promoción de las relaciones bilaterales, los dos dirigentes coincidieron en que en el futuro es necesario seguir aumentando el intercambio de delegaciones a todos los niveles y por todos los canales, incluido el parlamentario, contribuyendo así a consolidar la confianza política y crear una base para una cooperación integral.

Ambas partes también acordaron seguir promoviendo el papel de los dos parlamentos, coordinar la supervisión de la implementación de los acuerdos alcanzados entre los dos gobiernos en los ámbitos de economía y comercio, energía y petróleo y gas, ciencia y alta tecnología, seguridad y defensa, formación de recursos humanos e infraestructura; apoyar la eliminación de obstáculos legales para promover una cooperación eficaz en la nueva etapa; y fortalecer la cooperación en cultura, turismo, intercambios pueblo a pueblo y la conectividad entre localidades.

Al acoger con satisfacción los resultados de las conversaciones entre el primer ministro Pham Minh Chinh y su homólogo ruso Mikhail Mishustin, la dirigente anfitriona afirmó su apoyo a las propuestas de Vietnam y se comprometió a cooperar y respaldar la implementación efectiva de los compromisos alcanzados por ambas partes.

Subrayó que, en el contexto actual, ambas partes deben impulsar la cooperación en los sectores de energía y petróleo y gas, al tiempo que priorizan la cooperación humanitaria, los intercambios entre pueblos, la educación y formación, el turismo y los intercambios culturales para fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.

La presidenta sugirió reforzar la cooperación a nivel local, reforzar eficazmente las relaciones existentes y promover el establecimiento de nuevas asociaciones entre localidades, especialmente tras la reciente reorganización administrativa de Vietnam, con el fin de mejorar la eficacia de esta área de cooperación.

Asimismo, destacó que los ciudadanos rusos tienen gran interés en viajar a Vietnam debido a sus bellas condiciones naturales y paisajes, y sugirió que ambos países organicen más jornadas culturales y creen condiciones favorables para la enseñanza del idioma ruso en Vietnam, con el objetivo de aumentar el entendimiento mutuo. También expresó su deseo de que más vietnamitas visiten Rusia, no solo sus grandes ciudades, sino también otros destinos turísticos destacados.

El primer ministro Pham Minh Chinh solicitó al Consejo de la Federación continuar apoyando y facilitando la integración de la comunidad vietnamita en Rusia en la sociedad local, contribuyendo positivamente al desarrollo socioeconómico de Rusia y a las relaciones amistosas entre ambos países.

Ambas partes también discutieron el fortalecimiento de la coordinación en foros parlamentarios multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación Parlamentaria Euroasiática (ASEP), contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible.

El primer ministro pidió a la Asamblea Federal de Rusia mantener una postura objetiva y equilibrada, así como expresar su apoyo a la posición y los puntos de vista de Vietnam y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la cuestión del Mar del Este, sobre la base del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

En esta ocasión, Matviyenko transmitió sus saludos al presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man. Por su parte, el primer ministro Pham Minh Chinh trasladó respetuosamente la invitación del presidente Tran Thanh Man para que la presidenta Matviyenko visite Vietnam, invitación que fue aceptada con agrado./.