Japón se consolida como socio estratégico clave para Vietnam

Hanoi (VNA)- Vietnam considera a Japón uno de sus socios estratégicos de primera categoría y un amigo sincero y confiable que acompaña al país en la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible, afirmó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante sus conversaciones sostenidas hoy en Hanoi con su homóloga nipona, Takaichi Sanae.



En la cita, el dirigente anfitrión subrayó que la decisión de la jefa del Gobierno japonés de elegir a Vietnam como primer destino en Asia tras su reelección refleja la alta prioridad que Tokio concede a sus relaciones con Hanoi.



En tal sentido, expresó su convicción de que la visita imprimirá un nuevo impulso al desarrollo más profundo, sustancial, amplio y eficaz de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Japón, especialmente en ámbitos clave como economía, comercio, inversión, asistencia oficial para el desarrollo (AOD), transformación digital, transición verde, ciencia y tecnología, seguridad alimentaria y energía sostenible.



Por su parte, Takaichi reiteró la disposición de Japón de acompañar a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo, y expresó su deseo de fortalecer la cooperación para mejorar la autonomía y la capacidad de resiliencia de las economías de ambos países.



Tras valorar el desarrollo integral y sustancial de las relaciones entre Vietnam y Japón —sustentadas en una alta confianza política, una amplia cooperación económica y vínculos cada vez más estrechos entre sus pueblos—, Minh Hung expresó su deseo de que ambas partes coordinen estrechamente para llevar los nexos bilaterales a nuevas alturas.



En este sentido, ambos países acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de visitas y contactos anuales de alto nivel, así como implementar eficazmente los mecanismos de cooperación ministerial en áreas como diplomacia, comercio, industria, energía y agricultura.



Convinieron en reforzar la cooperación en defensa y seguridad, con especial atención a asuntos marítimos, ciberseguridad, superación de las secuelas de la guerra, operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), medicina militar, formación de personal y lucha contra el crimen transnacional.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En el plano económico, los dos primeros ministros coincidieron en seguir considerando este renglón como pilar central de los lazos bilaterales, impulsando la cooperación en comercio, inversión y asistencia oficial para el desarrollo (AOD), con la meta de que la inversión japonesa en Vietnam alcance los 5 mil millones de dólares anuales y el comercio bilateral llegue a 60 mil millones de dólares para 2030.



Ambas partes también acordaron promover la apertura de mercados para el pomelo de piel verde de Vietnam y las uvas de Japón; implementar proyectos de ODA vinculados a la respuesta al cambio climático; impulsar la cooperación en el marco de las iniciativas regionales de Japón como la Comunidad de Cero Emisiones de Asia (AZEC) y la Asociación para la Resiliencia Integral de la Energía y los Recursos en Asia (POWERR ASIA); además de potenciar el intercambio sobre proyectos energéticos.



Japón expresó su respaldo a la gestión del suministro de crudo para la refinería de Nghi Son y reiteró su apoyo a Vietnam en la implementación del Proyecto de 1 millón de hectáreas de arroz de bajas emisiones en el delta del Mekong.



Por su parte, Minh Hung compartió los esfuerzos del Gobierno vietnamita para mejorar el entorno de inversión, simplificar los trámites administrativos, potenciar el papel del sector privado y elevar la eficiencia del sector de inversión extranjera directa (IED).



Al destacar la importancia de los bancos e instituciones financieras japonesas en Vietnam, el jefe de Gabinete propuso reforzar los mecanismos de apoyo a fusiones y adquisiciones entre pequeñas y medianas empresas de ambos países. Asimismo, alentó a las compañías japonesas a ampliar sus inversiones en proyectos de alta tecnología, incrementar la tasa de localización productiva y apoyar una mayor integración de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de suministro.



En cuanto a ciencia y tecnología, ambas partes acordaron reactivar el Comité Mixto Vietnam – Japón sobre cooperación científica y tecnológica en 2026 y organizar pronto un evento público-privado sobre alta tecnología.



Takaichi expresó la disposición de Japón de seguir apoyando a Vietnam en el fortalecimiento de su autonomía tecnológica en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología espacial. También manifestó su interés en promover la formación de recursos humanos altamente calificados mediante becas, cooperación en investigación y programas bilaterales y regionales de innovación.



Los dos primeros ministros recorren una exposición de fotografías sobre las relaciones entre Vietnam y Japón. (Foto: VNA)



Ambos dirigentes coincidieron además en intensificar la cooperación en materia laboral, los intercambios entre localidades, la cultura y el turismo, así como en celebrar el segundo foro de cooperación entre localidades vietnamitas y japonesas en 2026.



Minh Hung solicitó a Japón simplificar los procedimientos de visado para ciudadanos vietnamitas, con el objetivo de facilitar la meta de duplicar el flujo bilateral de turistas para 2030. Ambas partes acordaron coordinarse estrechamente para acelerar el proyecto de la Universidad Vietnam–Japón y avanzar hacia la pronta firma del acuerdo correspondiente sobre esta institución académica.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales, abogaron por seguir coordinándose estrechamente en marcos como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la ONU, los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Ambas partes reafirmaron la importancia de resolver las controversias en el Mar del Este por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, particularmente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En la ocasión, Minh Hung invitó a la visitante a participar en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2027 en Phu Quoc, e informó además que Vietnam tomará parte en la exposición GREEN EXPO 2027 en la ciudad japonesa de Yokohama.



Por su parte, la primera ministra japonesa reafirmó el compromiso de coordinar estrechamente con Vietnam para contribuir al éxito del Año APEC 2027 en el país indochino./.